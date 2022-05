Luigi vence. Empregada de Michele. Prêmio da crítica vai para Sisi

Luigi Strangis vence o Amici 2021/2022. O cantor de Lamezia Terme venceu o vencedor na pista de dança Michel Esposito na TV. No’episódio final Do talento de Maria de Filippi, que ao contrário dos episódios anteriores foi transmitido ao vivo e testemunhou a bailarina Serena no terceiro palco do pódio. para Prêmio da Crítica Sisi.

21 amigos, recorde final

01.00 Aqui termina a transmissão ao vivo do Leggo.it da final do Amici 21. Obrigado por se juntar a nós.

00.52 Maria corre o risco de escorregar e tirar os sapatos: “Estou fazendo meu look *da. Uma homenagem especial a quem me acompanha há 20 anos, Piero, desejo e imagino que ele esteja sempre conosco com o polegar para cima para dizer que está tudo bem.”

00,50 O vencedor do título Amici 21 é Luigi “Obrigado a toda a minha família porque estou aqui graças a eles. Obrigado a todos, Maria, tenho que agradecer infinitamente pelo que me deram, e se hoje estou bem de saúde, então isso é um agradecimento”

00.49 Aqui vamos nós, é hora do julgamento final

00.45 O Prémio Oreo – entregue por um júri técnico de 20 mil euros em ouro – vai para Alex. O prêmio Marl de € 7.000 em ouro vai para cada finalista.

00.43 Prémio Rádio atribuindo uma placa à peça considerada a rádio mais dedicada pelas grandes redes representadas no estúdio: Rádio Zeta, RTL 102.5 com Federica Gentile, Rádio 105 com Alessandro Sansone, RDS 100% grandes êxitos com Filippo Ferraro. O prêmio vai para Luigi “Mantenha-me esta noite”, que também é o favorito de um ouvinte

00.42 Prêmio Tim vai para Serena 30.000 euros em ouro

00.40 Pare a TV

00.36 Outro convidado da final foi o campeão Sophia Jogja

00.32 Última apresentação de Luís e Michele

00.01 Abertura da transmissão de TV do desafio final de Alex vs Michel

00,00 Sisi recebe o Prémio da Crítica de 50 mil euros

23,54 Todos os jornalistas associados, incluindo LEGO, expressam suas opiniões sobre os seis alunos

23h45 Agora vamos descobrir para quem vai o prêmio da crítica

23h41 A ilustre convidada da Amici Final 21, Alessandra Amoroso

23h38 Michelle ganha a pista de dança. A partida final entre Luigi e Michele. Maria fala de Serena: “Você é uma pessoa tão bonita, você tem muita mente e essa bolsa é realmente um monte de coisas”

23,37 cartas.

23h35 Agora Michelle vai ao centro do estúdio, para ele uma mensagem em vídeo de Roberto Paul convidando Michel para dançar no show de setembro “On Dance”

23h33 Surpresa para Serena. No vídeo, a co-diretora da Ailey School oferece a ela uma bolsa para estudar na escola por um ano de graça. Serena chorando

23.28 A TV está desligada. Anúncio

23h19 Última apresentação de Michelle e Serena

23.17 tour de opinião com a imprensa sobre

23.09 Abre o circuito de dança: Serena vs. Michelle

23.04 Luigi qualificou-se para a final. Alex cancelou “Obrigado a todos que me apoiaram, espero que este seja o caminho para todos e que possam alcançar o que desejam. Obrigada Maria, você é mãe de novo e eu gosto muito de você.”

22h58 Alex e Luigi no meio da etapa, Maria: “Honestamente, o que perdeu é uma grande decepção. Acho que tanto Lorella quanto Rudy estão satisfeitos com você também por causa da disciplina e educação que você tem.”

22.55 Entre os fãs de Alex está Irma Mita que twitta para ele

22h53 Alex e Luigi cantam a última peça antes de conhecer o vencedor na categoria de canto

22h42 Outra rodada de canto. Saudações da imprensa, a respeito, é acima de tudo Alex

22h35 Luigi canta “The Freestyle”

22.32 Alex começa com “Alguém para amar”

22h31 De volta às corridas, o último desafio de música entre Alex e Luigi. Abre o diálogo da TV

22.29 Vídeo chamada também de Sabrina Ferilli mostrando uma placa com as palavras “Ciao cornutella”. Maria: Você ligou para me prender? Estou feliz em te ver”

22.26 Surpreendente videochamada de Ultimo: “Francesco, você está me fazendo ter crises de identidade. De vez em quando, quando estou no Instagram no primeiro segundo, digo “Mas onde você esteve aqui?” Então eu me lembro dele e digo que ele é um bastardo.”

22.24 Após Ultimo Cicchella imitou Aquiles Lauro com muita cueca

22.18 O primeiro convidado é finalmente … na verdade, é um imitador muito bom de Francesco Cecilla

22.03 Luigi continua. Sisi demitida “Posso dizer isso publicamente, para mim você é superior, tenho certeza que vai continuar. Estou feliz que você veio aqui. Sei que você é uma pessoa linda e vai continuar fazendo muito”, diz Maria

22.02 O primeiro a passar é Alex, um estúdio delirante para ele

22:00 Cartões CCTV

21h51 Segue a mesma ordem de apresentações, primeiro Sisi, depois Alex e finalmente Luigi

21.50 Diálogo da TV reabre novamente para cantores, dois avançam

21h48 Albee é o primeiro a ser eliminado: “Obrigado, Maria, você me melhorou.” Anna Pettinelli correndo um abraço

21h48 Alex passa entre Allie e Alp.

21h47 A segunda passagem é Luigi

21h46 Sisi passa imediatamente

21h44 A TV dos cantores é desligada para descobrirmos os três talentos que continuam

21.42 Albee canta “Karma”

21.39 Todos os cantores liberam seu próprio anel. Agora é a vez de Luigi com “Mantenha-me esta noite”.

21.37 Também inédito para Alex com “We’re Not Alone”

21h34 A transmissão de TV abre oficialmente e Sisi começa a cantar a inédita “Get down”

21.29 Maria dá boa sorte a cada aluno e um elogio

21h26 “Esta noite só haverá um vencedor – diz Maria aos rapazes – mas para mim todos os seis vão ganhar.” A lâmpada abre com o troféu que Julia, a mais recente vencedora do Amici, trouxe para o centro do palco

21h25 Entram os seis finalistas: Albee, 22, cantor-compositor e músico Alex, 21, cantor-compositor e músico Luigi, 20, multi-instrumentista e cantor-compositor Michelle, 22, dançarina, Serena, 19, dançarina e Sissy, 23 cantor de anos

21h24 De Filippi agradece aos jurados Stach, Príncipe Emmanuel Filiberto e Stefano Di Martino

21.23 Com Maria De Filippi no estúdio podemos começar oficialmente o Amici Final 21

O público decidirá de casa através da televisão o vencedor/vencedor do Amici 21: a partir do telemóvel enviando uma mensagem de texto com o nome/código do concorrente para o número 477.000.1; A partir do site www.wittytv.it (após o registro da Witty Tv); A partir do aplicativo Mediaset Infinity (após a gravação do Mediaset); A partir do aplicativo WittyTV (depois de se registrar no WittyTv) e de Smart TVs e decodificadores habilitados.

Apenas um deles será o vencedor absoluto e receberá um prêmio de 150 mil euros em ouro.

Durante a noite serão atribuídos: um prémio de categoria de 50.000€ em ouro;

Prêmio da Crítica TIME € 50.000 em fichas de ouro atribuídas por um júri composto por críticos de música e jornalistas de entretenimento dos principais jornais e da Internet.

Para jornais haverá também Leggo Com: Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Giornale, Quotidiano Nazionale, Libero, Il Mattino, Il Secolo XIX, Il Tempo e mais…

para agências de imprensa Ansa, Adnkronos e La Presse; Para a web: Fanpage.it, TvBlog.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, Billboard.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it, AllMusicItalia. Ele Ela.

Prêmio Tim Apresentado por um júri técnico de 30 mil euros em ouro;

Prêmio Rádio O que dá um painel à peça considerada a rádio mais dedicada pelas grandes redes representadas no estúdio por: Radio Zeta e RTL 102.5 com Federica Gentile, Radio 105 com Alessandro Sanson e RDS 100% big hits com Filippo Ferraro.

Prêmio Oreo Apresentado por um júri técnico de 20 mil euros em ouro; e a Prêmio Marley no valor de 7.000 Euros em moedas de ouro para cada concorrente.

Última atualização: segunda-feira, 16 de maio de 2022, 01:16



