Sergio Spacavento é membro do júri pelo quinto ano do Venice TV Awards

A Itália recebeu uma indicação para The Hanging Sun da Sky na categoria Filme para TV e uma vitória na categoria Talento com The Oceanaround Milan e uma indicação para The Dog, ambos da Luchino Visconti Film School. Duas semanas depois do Festival de Cinema de Veneza, o júri internacional reuniu-se em Veneza para o Prémio Televisivo anual. Este evento é realizado com o apoio do Centro Internacional de Música e Mídia [IMZ]Do Grupo Europeu de Publicidade Televisiva [egta] Associação de televisão comercial [ACT]premia as obras-primas televisivas do ano e destaca o apelo global contínuo e crescente da televisão

O júri da premiação é composto pelos principais especialistas internacionais em televisão que se reúnem para premiar empresas e campeões que produzem obras-primas televisivas em 19 categorias: séries de TV, filmes para TV, artes cênicas, documentários, entretenimento leve, notícias, distribuição de programas e marcas. Variedades, Esportes, Infantis/Juvenis, Comédia, Reality TV, Tecnologia/Inovação, Multiplataforma, Telenovela, Animação, Direção, Cinematografia, Novos Talentos.

Também no júri Sergio SpacaventoDiretor Executivo de Criação da H 48que comenta: “É o quinto ano que participo do júri do Venice TV Awards e continua apropriado para mim me aprofundar no puro entretenimento e nas tendências narrativas em constante evolução para que eu possa combiná-los tanto quanto possível com a publicidade, tendo em conta que o consumidor de hoje “Em primeiro lugar quer divertir-se e depois entusiasma-se e diverte-se”.

Este ano, foi o trabalho da BBC que mais chamou a atenção dos jurados, com a emissora recebendo um total de três medalhas de ouro. A emissora conquistou a medalha de ouro na categoria filme para TV, pelo filme “Vida e Morte no Armazém”, que é uma coletânea de histórias reais baseadas em quatro anos de pesquisas nos centros de distribuição de empresas de compras online. Na categoria Reality TV, a BBC ganhou o ouro por The Traitors, uma aventura psicológica centrada na traição e no engano, produzida pela Lambert Productions. A terceira medalha de ouro da BBC na categoria documentário veio para Mariupol: A People’s Story, longa-metragem produzido pela Top Hat Productions. “Oussekine”, série da Disney+ França, ganhou o ouro de melhor série de TV. Disney+ também venceu na categoria animação com Star Wars: Visions – I Am Your Mother, produzido pela Lucas Film e Aardman Productions. AppleTV+ e NHK Japan competiram com Disney+ com duas medalhas de ouro cada. A Apple está na categoria Comédia com Shrinking, e na categoria Infantil/Jovem Adulto com Jane. A NHK Japão recebeu duas medalhas de ouro por “O Momento: Como os Esportes Mudaram o Mundo” e “Os Milagres Ocultos da Natureza”, Episódio 1; A Vida Secreta das Plantas, nas categorias Esporte e Tecnologia/Inovação respectivamente. A Medalha de Ouro foi atribuída às seguintes emissoras: CBS, HBO, Globo Brasil, Mediacorp Singapore, TVPoland, Viacom18 India, ORF, TVI Portugal e YLE Finland. A Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti da Itália completou os dezenove vencedores, com The Ocean About Milan; Bate-papo com Milo De Angelis que conquistou ouro na categoria Novos Talentos.