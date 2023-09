Oriana Marzoli ameaça ação judicial e Daniele Dal Moro se irrita com produção de Gran Hermano: “Você não vale nada”

Daniele Del Moro está ao lado de sua namorada Oriana Marzoli, que seria expulsa do reality show espanhol Gran Hermano Vip.

ontem, Oriana Marzoli deixou a Casa del Gran Hermano Vipnossa versão em espanhol Grande Irmão VIP Duas semanas após sua admissão.

produção informada, Através das contas oficiais do programa de retirada Marzouli Que pouco depois quis recorrer às redes sociais para divulgar uma mensagem ao público Ele nega categoricamente que tenha abandonado o programa por vontade própria.

Daniele Dal Moro defende Oriana Marzoli e ataca produção do Gran Hermano Vip

O influenciador venezuelano, entre os heróis da última edição do Grande Irmão VIP Na Itália, ela também anunciou que quer entrar com uma ação judicial contra a produção do reality show ibérico.

A ecoar Marzulliqueridoex-tronista de homens e mulheres e ex-Givino da sexta edição do reality show Daniele Dal Moro. Este último foi a Madrid para entrar na Câmara dos Deputados e surpreendê-lo Oriana Mas os autores prepararam um texto que o enfureceu literalmente. para Oriana A escolha foi feita: poder vê-lo e abraçá-lo novamente, renunciando a uma parte do prêmio final em dinheiro. Para evitar conflitos com outros concorrentes, Marzulli Então ele optou por ficar com o prêmio. Danilosaltar de um lado para o outro da casa, Ele perdeu completamente a cabeça Tanto que pude constatar depois de diversas insistências e acessos de raiva contra os autores.

ontem, Dal Moroquis saber sua opinião sobre o reality show e também informou que estava Banido da Telecincocanal de televisão espanhol pertencente ao grupo Mediaset.

“Oriana não desistiu, ela foi demitida pela produção. Todas as coisas sujas que fiz para ela e para mim com certeza não serão encobertas. isso é ‘não estou dizendo isso, os números dizem’ isso. Mas reflete profundamente as pessoas más que vocês são.”

depois disto Ventilação Danilo Ele compartilhou um e-mail que seu advogado recebeu da produtora, dirigível Que relatou o seguinte: