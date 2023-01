Sincronização, resenhas de filmes com streaming de Anthony Mackie no Prime Video

Nestes dias em que muitos estão de férias, pode acontecer – para os mais afortunados – participar em festas e serões que se prolongam até tarde, entre brindes, conversas e momentos de convívio.





Se você não consegue dormir no caminho de casa e quer assistir a um filme que o faça “viagem mental”, temos um título para recomendar. No vídeo principal.





O filme em questão foi recolhido síncronoassim como o protagonista Anthony Mackie (a Falcão afiliadoUniverso Cinematográfico Marvel) que é um thriller sobre uma estranha droga e viagem no tempo.





Se a frase anterior não foi suficiente para você e quer saber mais, continue lendo esta resenha, que continua com o resumo da trama do filme, sem spoilers.









o que é sincronicidade





Steve (Maki) e Dennis (Jamie DornanChristian Grey 50 tons de…) Dois paramédicos. Steve é ​​um mulherengo clássico (alcoólatra e um pouco viciado em drogas), enquanto Denise tem uma filha adolescente, Brianna, e um filho de um ano.





Em seus turnos noturnos juntos, eles começam a encontrar casos cada vez mais bizarros, incluindo espadas antigas, cobras consideradas extintas e corpos queimados. Em uma delas, Steve é ​​picado por uma agulha encontrada no apartamento e, temendo uma infecção, é examinado para descobrir que tem um câncer específico no cérebro.





Em outro caso estranho, Steve percebe um pacote de uma droga legal chamada “Synchronic” e decide que quer saber mais. Ele então descobre que é algum tipo de versão sintética deayahuasca E não é mais produzido. Ele compra os pacotes mais recentes e imediatamente um homem tenta comprá-los de volta.





Quando ele se recusa, o homem o segue para casa e foge para passar a noite. Steve percebe e começa uma briga, mas então o homem explica a ele que ele é o criador daquela droga, e que tem coletado todas as poções que pode encontrar para evitar novos incidentes de efeitos colaterais estranhos que levam aos usuários de drogas. para voltar no tempo.





Por enquanto paramos por aqui, para não estragar tudo, talvez revelemos mais alguns detalhes abaixo, mas se quiserem podem parar por aqui, com o trailer italiano de Synchronic.









Explicações do caso





Agora, imagine que uma noite você encontra um intruso em sua casa, e esse intruso lhe diz que algo que você comprou está agindo em uma parte do seu cérebro que faz com que seu corpo o mande de volta no tempo: como você reagiria?





Você provavelmente vai chamar uma ambulância, antes mesmo da polícia, para pegar esse lunático e tratá-lo. Mas não, Steve dificilmente é um rebelde, mas logo se convence de que a história é verdadeira e então parte para encontrar uma pessoa desaparecida no passado.





Outro aspecto “não soma” diz respeito à simultaneidade temporal dos saltos, no sentido de que não fica claro por que, ao cruzar um lapso temporal, ao retornar a mesma quantidade de tempo decorrido no presente e no passado, é então o mesmo paradoxo que observamos em cercar.





Mas, como mencionamos no início, síncrono É o filme certo para assistir tarde da noite, talvez depois de voltar de uma festa, quando quiser ver algo que faça sua mente viajar sem fazer muitas perguntas. E se você superar algumas inconsistências aqui e ali, poderá desfrutar deste filme com segurança.





Classificação: 6,5