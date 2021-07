Como chegar ao Corredor Verde Europeu

Nos últimos meses, ouvimos muito sobre um “passaporte COVID” para facilitar as viagens na UE: o problema é que há uma confusão soberana sobre o que realmente é o Corredor Verde Europeu, como ele difere de um passaporte italiano, como ele difere se é obtido e solicitado e, sobretudo, onde é Válido e em qualquer país. É por isso que decidimos criar este guia prático no qual respondemos às perguntas mais frequentes sobre o Corredor Verde Europeu.

O que é o corredor verde europeu

O Corredor Verde Europeu leva o nome Certificado COVID digital da UEei EUDCCe ele Um passe em formato digital e papel projetado para cidadãos e residentes de países da UE. O objetivo do EUDCC é encontrar uma solução comum, segura e fiável para facilitar a mobilidade e a liberdade de circulação nos 27 países da União Europeia, a partir de 1 de junho de 2021.

EUDCC não é um substituto para um documento de viagemTodos aqueles que viajam para um país da UE devem trazer um passaporte válido ou carteira de identidade para expatriados. Vários países, devido à emergência COVID, já forneceram certificações locais durante o debate sobre métodos e políticas relativas ao tráfego verde europeu, e não sem momentos de forte tensão e controvérsia: a boa notícia é que a certificação Digital COVID da UE é compatível com passes verdes locais, também na Itália. Assim, o European Green Pass é um teste e certificação para:

O sujeito foi vacinado contra o vírus COVID-19;

teste COVID-19 recente, resultado molecular ou antigênico, negativo;

Proteção contra doenças após a infecção.

A informação do certificado digital, também disponível em papel imprimível, é que extrema necessidade Para poder verificar a eficácia de uma das três condições acima. Outras informações do cartão são: o tipo de vacina administrada, o fabricante da vacina, o número de doses administradas e a data da vacinação; Para testes negativos, o tipo de teste realizado, a data e hora do teste, o centro onde foi feito e o resultado; Para os infectados com COVID-19, a data do primeiro teste positivo, a instituição do certificado que comprova a recuperação e a data e validade do pedido.

Cada certificado contém um Código QR digitalizável Para uma verificação rápida pelo pessoal de controle, uma assinatura digital do estado e da instituição que atesta a autenticidade do certificado.

Cuidado com o falso green card europeu

A situação da vacinação na Itália é bastante complicada: ainda há muitas pessoas que nem mesmo receberam a primeira dose da vacina. Não é surpreendente, então, O mercado de licenças verdes falsas está crescendo, que pode ser adquirido por valores em torno de 100 euros. Para além da infracção cometida numa única compra, que pode também ser punida com penas criminais de 1 a 5 anos de reclusão e multa de 309 € a 1549 €, estes certificados falsos não estão equipados com assinatura digital de segurança, Portanto, não é válido em nenhuma região, seja na Itália ou no exterior. Não só isso: os operadores dessas atividades abertas ao público onde o uso obrigatório da via verde é exigido estão justamente preocupados que as astúcia mal protegidas possam atuar como vetores de infecção, o que poderia ser devastador para qualquer empresa.

Como verificar a validade do passe verde? O governo disponibilizou um aplicativo totalmente gratuito, que permite validar seu Green Pass em tempo real, sem a necessidade de uma conexão ativa com a internet.

O aplicativo é chamado Verifica C19 É muito fácil de usar: depois de aberto, use a câmera principal para escanear o código QR do passe, em formato digital e papel. Se a verificação for positiva, a mensagem “Certificado Válido” será exibida com uma marca de verificação verde: neste momento, é suficiente verificar o nome exibido no aplicativo com o nome do documento de identificação para certificar a elegibilidade do cartão verde e quem o enviou. VerificationC19 está disponível gratuitamente para smartphones Android e iPhone:

Como chegar ao Corredor Verde Europeu

a Certificado Green Covid-19, também conhecido como Certificação Digital COVID da UE ou, mais comumente, Corredor Verde Europeu Disponível gratuitamente em formato digital ou para impressão. No entanto, a pergunta que muitas pessoas fazem é: como você encomenda a Passagem Verde Europeia se não a tem? Em primeiro lugar, deve ser dito, conforme mencionado no site dedicado, que O certificado é gerado automaticamente e disponibilizado gratuitamente nos seguintes casos:

tomou sua primeira dose ou vacina de dose única por 15 dias;

ter completado um curso de vacinação;

O resultado do teste foi negativo em um esfregaço molecular ou rápido nas últimas 48 horas;

de COVID-19 nos últimos seis meses. ”

E portanto, Antes de tentar fazer o download ou imprimi-lo, ele deve se enquadrar em uma das categorias mencionadas. O certificado é emitido pela plataforma nacional do Ministério da Saúde com base nos dados transmitidos: vacinas, exames e recuperação. Para vacinas, os dados são transmitidos em dois dias; Para testes negativos, a transferência de dados leva algumas horas e a passagem é gerada durante o dia; Para recuperar do COVID-19, a certificação ocorre no dia seguinte ao envio dos dados. Em caso de dúvida, é sempre melhor consultar a página oficial de FAQ (FAQ) em Um site dedicado à certificação verde COVID-19.

No site do Ministério da Saúde lemos que Existem quatro maneiras de visualizar, baixar e imprimir a Passagem Verde:

no site designado www.dgc.gov.it Acessando via Identidade Digital (SPID / CIE) ou, alternativamente, digitando o número e data de validade do seu cartão de saúde e o código (AUTHCODE) recebido por e-mail ou SMS;

No site do registro eletrônico de saúde regional www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali;

no aplicativo imunidade Ao inserir o número e data de validade do seu cartão de saúde e código (AUTHCODE) recebido por e-mail ou SMS;

no aplicativo eu Através de uma notificação indicando a presença do certificado após o login com sua identidade digital (SPID / CIE).

Se o uso desses canais digitais for complexo, você também pode entrar em contato com GPs, pediatras e farmacêuticos que têm acesso ao sistema de cartão de saúde para obter assistência. O Green Card italiano será válido como EUDCC, permitindo que você viaje de e para todos os países da UE.

Em que países está em vigor o Corredor Verde Europeu

Que restrições estão ativas em outros países da UE? Aqui estão algumas informações úteis sobre o Corredor Verde Europeu para viajantes de negócios ou turismo:

Áustria: Obrigatório para acesso a restaurantes, teatros, hotéis, instalações esportivas e esteticista / cabeleireiro;

Chipre: qualquer pessoa que precise de acesso a instalações adequadas para hospitalidade interna deve ter o Coronapass, também conhecido como Safe pass, um aplicativo que é diferente do European Green Pass e é usado separadamente;

Dinamarca: Coronapas serão obrigados a jantar em restaurantes e acessar instalações culturais (museus, teatros, cinemas, etc.);

França: O atual decreto em discussão vê todas as estruturas que podem acomodar mais de 50 pessoas solicitando o corredor verde;

Alemanha: Mesmo que as restrições variem de região para região em solo alemão, há um acordo unânime de que os clientes devem apresentar vacinação ou teste negativo para entrar em instalações internas;

Letônia: o acesso aos restaurantes ao ar livre é gratuito, mas apenas as pessoas vacinadas com um passe poderão comer dentro de casa e acessar academias, cinemas e teatros;

Lituânia: graças ao Corredor Europeu, os turistas poderão aceder a estruturas internas, como restaurantes e locais de entretenimento;

Luxemburgo: Os titulares do cartão podem acessar as instalações de hospitalidade adequadas até a 1h da manhã, enquanto aqueles que não o possuem devem necessariamente usar uma máscara e praticar o distanciamento social;

Países Baixos: Nenhuma forma de impedimento legal para quem não tem autorização, mas apenas as instituições que comprovam a vacinação, através do trânsito ou outras vias locais, podem ser abertas ao público em toda a capacidade permitida por lei;

Portugal: Mais de 60 municípios de alto risco, incluindo Lisboa e Porto, exigem vacinação COVID, cartão verde ou teste negativo para entrar no edifício no fim de semana após as 19 horas;

Irlanda: Uma lei recente permitindo pubs, bares e restaurantes servirem pessoas vacinadas a partir de 26 de julho; no entanto, você deve mostrar o European Green Pass ou ter documentos em papel com você;

Eslovênia: Em ambientes internos, aqueles com aprovação em verde ou negativo para um teste COVID-19 recente têm acesso permitido, com mesas a 3 metros de distância.

Qual é o propósito de usar o corredor verde na Itália? Muita confusão e adiamentos constantes perto do período em que a maioria dos italianos desfruta de um merecido descanso do trabalho geram tensões constantes, tanto no Parlamento quanto entre a população.

Presidente da republica Sergio Mattarella Na verdade, ele se expressou sobre o assunto dizendo: “A liberdade é uma condição indispensável, mas o que limita nossa liberdade hoje é o vírus, não as ferramentas e regras para derrotá-la. ” Uma mensagem clara e que vai direto ao coração de quem, nas últimas semanas, questionou a criação do Corredor Verde como um atentado à liberdade de escolha e de movimento pessoal: a escolha de vacinar ou não, assim como a liberdade de movimento em todo o país e em território europeu.

A partir de 6 de agosto de 2021 será possível entrar no corredor verde, na zona branca, nas seguintes estruturas:

estabelecimentos de alimentação com mesas internas;

apresentações públicas e eventos culturais;

museus e galerias;

Competições esportivas

Centros de saúde, spas, ginásios e piscinas;

Festivais e feiras

Conferências e conferências.

competições públicas

salas de jogos, apostas, cassinos e bingo;

centros culturais, sociais e recreativos;

Parques temáticos / temáticos.

Conforme consta do decreto ratificado em 28 de julho de 2021, as disposições também se aplicam nas áreas amarela, laranja e vermelha ”Onde serviços e atividades são permitidos e de acordo com os termos fornecidos para regiões individuaisAgora já sabe exatamente onde será válido o Corredor Verde Europeu e quais serão as ações e eventos para os quais a sua utilização será obrigatória.