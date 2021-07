Carolina Marconi, o sorriso que faz a diferença: ‘Não abandone o doente’

Carolina Marconi e a luta contra o câncer: uma guerreira incansável (e valente)

Desde quando Carolina marconi anunciou que eles têm câncer de mamaEle escolheu compartilhar parte de sua difícil jornada no Instagram. A luta dele continuaEntre altos e baixos, sempre com um grande sorriso, nunca desista: É o melhor vestido dela. Sua alma é maravilhosa, feita de força e coragem, e a última ligação que ele fez é muito importante: ele afirmou A importância de sorrir e estar perto dos pacientes.

Atualmente, A show girl começou seu terceiro ciclo de quimioterapiaCausando-lhe alguns problemas: náuseas, dor de cabeça e dores nos ossos. Felizmente, graças aos medicamentos, ele lida da melhor maneira com a dor e o desconforto. Apesar do sofrimento e do mau tempo, Carolina enfatizou em seu último post no Instagram a importância de se mantenha positivo, de uma forma que “atrai apenas coisas positivas”. A showgirl também recentemente realizou o compartilhamento de sua iniciativa, pois gosta de ser criativa Associação de Distribuição perucas grátis Para aqueles que lutam contra o câncer.

Felizmente, Carolina não luta contra sua fera sozinha: do lado dela Sempre tem uma irmãQue você não sai nem por um momento. É por isso que qualquer pessoa com um membro da família, amigo ou parceiro está doente Não ceda ao medo e à tristeza. Pequenas coisas – um gesto, uma risada, um telefonema – podem iluminar o céu mais escuro.

“Tem dia que a gente fica nervosa, mas é nessa hora que você precisa ser mais compreensiva e ficar perto de nós. Tudo vai passar e seremos mulheres mais fortes e maravilhosas. o apoio… Não nos responda mal, morde a língua ». Uma chamada importante que pressiona nossos corações ao vício: Pedir ajuda nunca é fácil, e nesses momentos o apoio deve ser dado como certo, mas infelizmente nem sempre é o caso.

“Agradeço a Deus a sorte que tenho, mas quem está lendo este post, por favor, não subestime tudo isso. Não abandone seus entes queridos, dê um empurrãozinho a todas aquelas pessoas que precisam de força e apoio neste momento. Telefone chamada, mensagem de texto, abraço, mais, faça-os rir. Atenção não deve faltar. Acredite em mim, eles fazem a diferença. ”Só podemos concordar mais com você.