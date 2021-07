A obra de Francesco Gabbani, intervenção minuciosa: a mensagem do cantor

O fã está em alerta por Francesco Gabbani após postar uma longa mensagem na qual ele fala sobre a delicada cirurgia que fez recentemente nas cordas vocais. O artista decidiu revelar ao pessoal da web o que aconteceu nas últimas semanas, explicando também os reais motivos pelos quais ele fez uma pausa nas redes sociais após o show na Arena de Verona.

Já se passaram algumas semanas desde a festa Francesco Japonês Realizado na Arena di Verona, é um dos primeiros eventos musicais da temporada abertos ao público após difíceis meses marcados pelo encerramento de palácios, teatros e outros espaços culturais devido à propagação da pandemia Covid-19.

O artista de San Remo, por meio de uma postagem em sua página do Instagram, disse que foi forçado a passar por uma intervenção rigorosa nos tribunais de áudio.

Uma operação delicada de Francesco Gabbani

Para manter um lugar no mundo da web, encontramos uma longa publicação Uma massagem postada por Francesco Gabbani nas redes sociaisExplicando as reais razões pelas quais ele fez uma pausa nas redes sociais.

Na publicação em questão, aliás, é possível ler: “Agora que tudo acabou, posso finalmente dizer. No dia seguinte ao show na Arena de Verona Eu viajei para Hamburgo para uma pequena cirurgia nas cordas vocais. A experiência mágica da Arena me deu a determinação certa para enfrentar melhor o processo, e o anúncio dos shows ao vivo em Milão e Roma me levou à reabilitação. Sinceros agradecimentos ao Professor Fauci que, com toda sua experiência e profissionalismo, tem me acompanhado por este caminho!“. no fim: “Agora estou muito legal! É por isso que mal posso esperar para voltar a cantar com todos vocês. “.

“Tipo de cupom”

Em nenhum momento, a postagem foi feita por Francesco JapanFiquei emocionado com mensagens de carinho de colegas e personalidades conhecidas como Paolo Contessini e de muitos fãs do artista, muitos dos quais preocupados com sua saúde.

não por acaso, Francesco Japonês Poucos minutos depois que sua longa mensagem foi postada, ele compartilhou um vídeo dele tentando explicar o que tinha acontecido com ele recentemente: “Olá a todos, só queria tranquilizar vocês sobre o post que fiz sobre o processo das cordas vocais e avisar que tudo correu bem. Não se preocupe, não tive problema de saúde mas tive que resolver um pequeno aspecto técnico … meio que rompendo as cordas vocais. Você ouve, eu já falei, e o golpe emocional que você me levou na Arena de Verona me ajudou a lidar com esta pequena viagem.“