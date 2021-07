Viajar na Europa: ABCs para turistas

Novas regras italianas sobre o uso de pista verde Já os restaurantes, bares, teatros, cinemas e eventos que entrarão em vigor no dia 6 de agosto são apenas um caso isolado na Europa.

Turistas que, por exemplo, passaram férias em Grécia No mês de julho perceberam às suas custas que a partir do dia dezesseis do mês passou a ser obrigatória a apresentação certificado de vacinação ou tampões não conseguem entrar em bares, restaurantes e todos os locais de entretenimento internos.

a as regras, Infelizmente, Mudar de um país para outroOu os tempos de implementação são diferentes para cada estado.

Aqui tentamos desenhar um Visão geral atualizada Até agora sobre os pedidos e obrigações de vários países europeus em relação aos cartões de vacinação, como mencionei antes viagens euronews.

Áustria

A entrada em restaurantes, teatros, hotéis e instalações esportivas exige um certificado de vacinação, teste negativo ou um certificado de recuperação do COVID-19.

Cipro

Para entrar em restaurantes, bares e hotéis, você precisa de um Safe Pass, que documenta a prova de vacinação ou um teste negativo. Não está em conformidade com a Passagem Verde Europeia, mas é obtida através de uma aplicação estadual.

Croácia

Você precisa do passe verde para entrar no país: se não tiver, deve passar por uma parada temporária na chegada ao país e se isolar até obter o resultado. Se o esfregaço não for realizado, o auto-isolamento é obrigatório por dez dias.

Grécia

Conforme mencionado, a partir de 16 de julho é necessário apresentar o passe verde (ou certificados de vacinação ou resultados negativos de swabs parciais ou rápidos) para entrar no bar, restaurante e todos os locais de entretenimento indoor.

Dinamarca

A Dinamarca exige um “Coronapass” para todos os restaurantes internos e espaços culturais. O cartão está disponível em versão impressa ou para download por meio do aplicativo.

França

O presidente Emmanuel Macron, por decreto, ordenou que os visitantes de todos os espaços gastronômicos e culturais com capacidade para mais de 50 pessoas mostrassem o passe verde. O decreto está agora em discussão no Parlamento.

Alemanha

As restrições variam de estado para estado na Alemanha, mas os clientes são obrigados a fornecer um resultado de teste negativo ou um teste de vacinação para serem admitidos em bares e restaurantes fechados. Um decreto específico ainda não foi emitido.

Letônia

As áreas externas são acessíveis sem uma faixa verde, mas apenas as pessoas vacinadas podem acessar as áreas internas e usar academias, cinemas e teatros.

Lituânia

Pessoas com um cartão de vacinação eletrônico na Lituânia podem jantar em ambientes fechados e acessar sites culturais e de entretenimento. A European Green Passage é aceitável para turistas.

Holanda

Não existe nenhuma lei exigindo o uso de licença de vacinação, mas apenas as atividades que controlam a via verde podem operar em plena capacidade.

Portugal

Mais de 60 municípios de alto e alto risco – incluindo as cidades de Lisboa e Porto – exigem a prova de vacinação contra o coronavírus ou um teste negativo nas sextas-feiras à noite a partir das 19h e nos fins de semana para entrar no edifício.

Irlanda

O governo irlandês aprovou recentemente uma lei de votação restrita permitindo que bares, cafés e restaurantes atendam pessoas vacinadas em ambientes fechados a partir de 26 de julho. Passaporte europeu aceito.

Eslovênia

A hospitalidade interna está aberta a maiores de 18 anos que tenham sido vacinados ou possam apresentar evidências de um teste COVID-19 negativo. As mesas devem estar a uma distância de 3 metros, mesmo com uso de corredor.