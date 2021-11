Peccenini fecha o circuito de Portimão na final da Taça Le Mans

O objetivo é concluir a temporada 2021 da Michelin Le Mans Cup da melhor maneira possível e realizar o sonho das corridas de resistência até 2022. É com esse espírito que Pietro Piccinini e TS Corsi se enfrentarão no sexto fim de semana. E a ronda final com o International Endurance Series promovido pela ACO Le Mans, decorre de sexta-feira, dia 22, a domingo, dia 24 de Outubro, no circuito de Portimão. O valente piloto do Milan, o único italiano na largada entre os protótipos e sempre pronto para participar, acaba de retornar de um convincente teste no mês passado no circuito mais exigente e emocionante do campeonato, o belga de Spa, onde a equipe de Lombard fez a melhor qualificação equipe da quarta linha da quarta linha e um excelente ritmo na corrida.

No próximo fim-de-semana, o desafio em Portugal na “montanha-russa” renova-se no Autódromo Internacional do Algarve, onde a equipa chefiada por Stefano Torchetto vai procurar garantias e um placar sólido, encontrando o jovem irlandês Sian na tripulação com Peccenini Carey em a roda de uma classe Duqueine D08. LMP3. Ao todo, 31 carros (27 LMP3s) partem a 4.684 metros de Portimão. Na sexta-feira às 14h30 (hora italiana mais as seguintes) o fim de semana começa com a primeira sessão de treinos livres, enquanto às 19h20 é a vez dos pilotos de bronze participarem no teste dedicado. O FP2 de sábado continua às 11h40 e a qualificação começa às 17h20 e determinará o grid de largada. O sinal verde para a corrida de duas horas no domingo às 10h25 com cobertura ao vivo em www.lemanscup.com.

Peccenini declara diante da “cortina” portuguesa: “Em Portimão corri um único lugar em 2017. Bom circuito para conduzir mas rápido no corpo a corpo, por isso mesmo que sejam corridas longas a qualificação vai ser importante. a corrida, mas antes de mais nada, o capacete tem que ser colocado de novo e o protótipo melhorado. Mal posso esperar! Também estamos empolgados porque depois de mais de um mês você está com saudades da pista. Estou treinado, prontos, entusiasmados e com a equipa temos que ir bem, porque depois de todo este ano está a correr O único que foi ‘suave’ é o Monza. O nosso potencial é maior, o objectivo deve ser ultrapassar o nosso melhor rendimento da temporada e coroa com um resultado valioso, um ano importante que estamos confiantes que provará ser um passo sólido para o futuro. “