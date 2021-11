A França devolveu os anjos de mármore roubados à Igreja da Itália em 89

ROMA (Associated Press) – Duas décadas atrás, um colecionador de arte britânico comprou um par de anjos de mármore do século 17 em uma loja de antiguidades em Nápoles e devolveu o “gesso” alado à polícia de arte italiana após saber que eles haviam sido roubados do Igreja.

A polícia artística italiana, Carabinieri, disse que o colecionador anônimo tentou revender os anjos em uma loja de antiguidades em Avignon, França, antes de sua mudança planejada da França para Portugal, quando a polícia artística francesa relatou que eles podem ter sido roubados.

A polícia artística italiana disse na terça-feira que anjos decorados com videiras e árvores frutíferas estrategicamente colocadas foram roubados da igreja de San Sebastiano em Guardia Sanframondi, a nordeste de Nápoles, em 13 de dezembro de 1989. A polícia disse que o colecionador não sabia. Mostre a origem dos anjos e traga-os de volta sem nenhum conflito legal.

Na terça-feira, eles foram oficialmente entregues à Itália em uma cerimônia na embaixada francesa.

Em nota, Carabinieri indicou que as igrejas da região foram alvo de muitos roubos após o terremoto de Irbinia em 1980, que atingiu grandes áreas do sul da Itália.

A polícia indicou que outro grupo de anjos, relatado de forma semelhante no banco de dados de carabineri, foi recentemente devolvido a outra igreja em Guardia Sanframondi depois que estiveram em uma loja de antiguidades em Milão e foram identificados pelo pastor da igreja.