Dilitta Lotta, junto com a imagem da felicidade: finalmente sabemos quem é seu verdadeiro amor

Dilitta Lotta e a imagem da felicidade com ele: revela-se a identidade da nova imagem da felicidade

Muitos a definem como a herdeira da jornalista Ilaria D’Amico, pelo seu grande profissionalismo e talento na preparação do futebol: vamos falar sobre Delita Lotta, um conhecido apresentador de rádio e o rosto principal da Sky. A sua beleza permitiu-lhe participar em vários concursos de beleza como o Miss Muretto e o Miss Italia em 2009, onde foi excluída das pré-seleções. NãoDillita percorreu um longo caminho, e recentemente fez o mundo da fofoca fofocar sobre algumas fotos inéditas com seu suposto novo namorado.

A apresentadora é a caçula de cinco irmãos e sempre foi particularmente próxima da família. Seu pai sempre revelou que tinha um desejo profundo de ver sua filha obter um diploma universitárioTanto é assim que ele explicou em uma entrevista recente:Para poder convencer meu pai de que me mudar para Roma era a escolha certa, prometi a ele que não desistiria e que me formaria. Comecei a ir para a universidade por ele, e depois fiz isso por mim antes de tudo.”

em 2020 Ele foi um dos co-anfitriões do Festival de Sanremo, Ele é tão desejado por Amadeus, diretor artístico do evento, que lhe entrega um monólogo em um belíssimo vestido amarelo. Mas o jornalista criticou sua participação Paola Ferrari, que ia anunciar em entrevista que não estava satisfeita com a participação da menina explicando:Você não tem que ir para Sanremo. Já participo do festival há muitos anos como jornalista. Não chame a velha Ferrari, mas temos outras mulheres jornalistas Muito bem”.

Para tornar a conversa mais frequenteO mundo da fofoca tem sido os relacionamentos intermináveis ​​da mulher com muitas personalidades famosas e bem-sucedidas, incluindo Kan Yaman.E em entrevista, ela revelou que estava realmente apaixonada. A história acabou e hoje a menina aparece Eu encontrei o amor novamente.

Quem é o novo amor de Delita Lotta?

Mais uma vez, Diletta Leotta acabou no centro das fofocas e rumores na web, devido a um suposto novo romance com Loris Karius. Os dois foram eternizados pela revista Hoje, eles andam alegremente abraçados por Milão, sem medo nem um pouco dos paparazzi.

Ela é uma das caras mais famosas do mundo do futebol Goleiro em bolas de naftalinaOggi Weekly o conhece porque ele não joga desde fevereiro de 2021.

Os dois se conheceram no Instagram e compartilharam algumas curtidasAté que se encontram cara a cara e formam um dos casais mais bonitos do futebol. O fotógrafo que cuida de Diletta Leotta há algum tempo disse:Ela nunca ficou feliz em mostrar um amigo..