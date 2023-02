Sanremo 2 2023, apresentará o novo álbum Manchester – Libero Quotidiano

E’ Manchester O primeiro álbum oficial de Vontade Ele estará disponível em formato físico e digital a partir de sexta-feira, 10 de fevereiro. O jovem artista que nos últimos anos conseguiu conquistar um nicho na cena da música contemporânea italiana com persistência e determinação, compete em Festival de San Remo com a música Estúpido E ela se prepara para entrar pela primeira vez no cobiçado palco entre os grandes nomes da música italiana. Manchester será lançado pela Capitol Records (Universal Music Italy) Será apresentado ao público através de um tour pela loja saindo de Sanremo no sábado, 11 de fevereiro, para continuar depois nas principais cidades italianas.

Will, também conhecido como William Busetti, é um dos galhardetes originais, frescos e cativantes da nova cena pop urbana contemporânea, um verdadeiro ícone que se tornou conhecido aos pouco mais de 20 anos apenas pela força de suas músicas e letras. O mundo de Will é imerso na verdade autêntica, uma dimensão honesta capaz de dizer a verdade das pequenas coisas com uma espontaneidade desarmante, revelando o espírito cristalino da vida cotidiana que só um compositor pode compreender. Um jovem artista versátil que é capaz de se mover perfeitamente entre diferentes gêneros e estilos, mantendo sua singularidade. Através da pesquisa musical, imprevisível e nunca previsível, a voz, estilo e letras de Will são agora bastante reconhecíveis na cena italiana.

Manchester – declara – é fruto dos últimos três anos de trabalho – neste primeiro álbum, apresento-me como realmente sou sem filtros nem construções. Estou apenas com a minha música e a vontade de expressar a minha personalidade. Um álbum que representa bem a minha jornada, me fazendo descobrir aspectos do meu Myself I Didn’t Know Until Defining My True Musical Identity, um álbum que de alguma forma lembra meus últimos anos desde que comecei a escrever as primeiras letras até Sanremo. Manchester fala sobre mim, sobre o que fui, nas canções já publicadas e o que sou nas canções inéditas. Manchester – continua o artista Young man – é definitivamente uma homenagem às minhas origens.Parte da minha família de Manchester,sempre respirei aquela cultura anglo-saxônica, faz parte de mim e da minha maneira de viver e da percepção da música também, principalmente nas influências e sonoridades do pop britânico. Tenho a sorte de ter essa alma dupla, pois cresci ouvindo muita música, do pop britânico que minha mãe inglesa passou para mim, para as composições italianas que meu pai me apresentou. Espero que o público possa se relacionar com as canções de Manchester e sentir a emoção. É o meu primeiro álbum oficial e é realmente um reflexo de mim. Wehr, e eu realmente espero que a sinceridade deste projeto que me interessa apareça de uma certa maneira.”

Manchester, que estará disponível nos formatos CD e LP, também em edição autografada exclusivamente na loja Universal Music, é composto por 16 faixas e inclui ainda canções como as já certificadas com platina “Estate”, “Anno Luce” e ” Domani che fai?” “,” Who I Really Am “,” Stronger Than Me “, que ultrapassaram coletivamente 100 milhões de streams. Também no álbum estão “Le cose piùimportant”, uma música de Sanremo Giovanni” e “Stupido”, uma música em competição no dia 7 de fevereiro no Sanremo Festival 2023.

tour da loja em Manchester

11 de fevereiro – Deco – San Remo

13 de fevereiro – Mandore – Pádua

14 de fevereiro – Mondori Duomo – Milão

15 de fevereiro – Disco Lazzle – Roma

16 de fevereiro – CC GRAN RENO – BOLONHA

17 de fevereiro – Monaduri – Turim

Manchester United

1. Estúpido

2. Luz

3. Famosos

4. Não estamos sozinhos

5. Ele não está dormindo esta noite

6.J (viverá)

7- A casa

8. Juventude

9. As coisas mais importantes

10- Mais forte que eu

11. Quem eu realmente sou

12. A história mais fofa de todas

13. Obra-prima

14. O que você vai fazer amanhã?

15. Um ano-luz

16- Verão

