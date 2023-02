Oferta para homens e mulheres hoje 2 de fevereiro de 2023: Trono e clássico acabaram, ao vivo

Sintonize no Canale 5 na quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, às 14h45, para um emocionante episódio de Men & Women! Lavinia está pronta para desencadear uma verdadeira tempestade envolvendo seus dois pretendentes no estúdio. Não perca este emocionante evento: os homens e as mulheres estão de volta ao ar!

Participe do talk show para assistir ao emocionante final da competição entre Lavínia Mauro e seu pretendente. Não perca a chance de assistir a todo o drama!

Riccardo Guarnieri terá a oportunidade de expressar suas opiniões no talk show, mas provavelmente ficará apaixonado e animado no estúdio.

Ricardo não consegue conter as emoções enquanto olha ansioso para o progresso dos homens e mulheres em 2 de fevereiro de 2023!

As estreias masculina e feminina em 2 de fevereiro nos darão uma atualização emocionante sobre o romance entre Riccardo e Gloria! Os dois se encontrarão no centro do estúdio para refletir sobre seu relacionamento e será descoberto que em uma de suas últimas conversas telefônicas, o valente cavaleiro da Apúlia havia “manifestado suas intenções” à senhora.

Riccardo Guarnieri fez uma declaração emocionada para Glória, admitindo que estava prestes a se apaixonar – e deixando-a completamente sem palavras! Porém, quando esse ex-namorado de Ida Platano for revelado no estúdio, um ninho de vespas de discussões e polêmicas sem dúvida irá surgir!

Riccardo sai do estúdio e estamos ansiosos para dar uma espiada nos homens e mulheres de 2 de fevereiro! Não perca esta grande oportunidade de obter uma prévia da próxima edição.

Os comentaristas do talk show teriam total desdém por Ricciardo que, sentindo-se atacado por todos os lados, optaria por deixar o estúdio. Espectadores masculinos e femininos devem se preparar para mais um desabafo emocional do cavaleiro bolena, que não deixará de se opor veementemente a todas as críticas que lhe serão dirigidas.

Enquanto esperamos ansiosamente para ver se o amor entre Ricardo e Glória vai prevalecer, o próximo episódio de 2 de fevereiro nos trará de volta ao drama de Lavínia Mauro! Será uma história de aquecer o coração? Fique ligado para descobrir!

Com a recente polêmica em torno de Lavinia, Carla mudou de ideia sobre Biagio e agora espera a estreia de Homens e Mulheres no dia 2 de fevereiro!

A tronista será a heroína do show com os deslumbrantes exteriores que ela criou com Alessio Campoli e Corvino, os pretendentes que ela escolheu para acompanhá-la no emocionante final de sua jornada. Porém, infelizmente, o tronista seria particularmente briguento no estúdio com os pretendentes, causando discussões acaloradas para Lavínia que, aparentemente, não está totalmente satisfeita com os pretendentes.

Todos os olhos estarão voltados para Biagio e Carla, que anunciam que deseja explorar suas opções e romper com o domínio único de Biagio em seu coração. Após seu recente desentendimento emocional, Carla está pronta para arriscar em outros Cavaleiros.

O bravo cavaleiro napolitano ouvirá a escolha da dama? Ele deve aparecer no Men and Women às 14h45 no Canale 5: Ele aceitará o desafio?

