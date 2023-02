Beasts 2023: RaiPlay, entrevistas, Ana Oksa, convidados, elenco

Tudo começou em 2018 no final da noite; Agora Belve está pronta para a sindicação do horário nobre, com episódios que prometem entrevistas no estilo com que Francesca Fagnani conquistou o público nos últimos anos. Monstros 2023 Marca, assim, a estreia em horário nobre do talk show Raidue, com novas personagens prontas a confrontar-se e a responder às questões do entrevistador. E você, que monstros sente? Enquanto você pensa sobre isso, continue lendo!

Beasts 2023 entrevistas e convidados

Primeiro episódio, 21 de fevereiro de 2023

Uma edição em horário nobre de Beasts começa com entrevistas com Ana Oxa, Ignazio La Russa e Wanda Nara E Nike Revelli.

Quando Beasts 2023 será exibido no ar?

Comece a transmitir a oitava edição do programa De terça-feira, 21 de fevereiro de 2023 às 21h20em Raidue, conquistando assim o horário nobre seis anos após o primeiro episódio do programa, que estreou nove.

Beasts 2023, quantos episódios tem?

Ao todo, as parcelas da oitava edição são cinco. O episódio final então vai ao ar em 21 de março.

Bestas 2023, apresentado

Apresentador e criador do formato Belveè Francesca Fanani. Formada pela Universidade La Sapienza de Roma, ingressou na Rai em 2001. Trabalhou com Giovanni Mignoli e Michele Santoro e participou em vários programas, como Seconda Linea, La Vita in Diretta e Quarta Repubblica.

Em 2018, estreou-se no Nove with Belve, que após três temporadas mudou para Raidue, inicialmente com um horário semanal de fim de noite, depois com sempre três horários semanais ao fim da noite e por fim com um encontro semanal no horário nobre.

Em 2021 ela co-apresentou um episódio de Le Iene, enquanto em 2023 ela co-apresentou a segunda noite do Festival de Sanremo. Quanto à sua vida privada, ela está romanticamente ligada a Enrico Mentana desde 2013.

Monstros 2023, elenco

Na versão do horário nobre, Fagnani é acompanhado por alguns atores e atrizes comediantes, novatos e não, que atuam como um interlúdio entre uma entrevista e outra. Apresentou, por exemplo, o imitador Ubaldo Pantani, mas também alguns talentosos e jovens achados na web.

Entre as novas entradas, de fato, também Valéria DeAngeles E Maria Chiara Sicolanias duas garotas romenas que usam sua página no Instagram “Heterogêneo” Crie uma paródia incrível “machos heterogaméticos primários”, e trazem tiques e estereótipos para conversas entre homens sobre temas como futebol, cotas de gênero e LGBTQ+. Também espaço para Christine DitellaA garota de Termoli, estrela por TikTokcapaz de replicar perfeitamente os movimentos, caretas e entonações vocais dos personagens da TV.

produção de monstros Ray – Divisão de entretenimento em horário nobre Em cooperação com Fremantle Itália. Projetado e executado por Francesca Fagnani, escrito por Fábio Pastrillo, Antonio Pascal E Gabriel BaglinoDirigido por Duccio Forzano.

Bestas 2023, iniciais

Desde sua primeira edição, a música tema do show é a canção de 1970 “O compromisso”eu Ornella VanoniCover da música portuguesa “Sentado a beira do caminho”.

Você vive monstros 2023?

Não, o programa é gravado alguns dias antes da transmissão.

Monstros 2023, público

Em contraste com os lançamentos noturnos, Belve também tem horário nobre em geral no estúdio. Não há indicações específicas sobre como participar em grupo no Beasts: você ainda pode tentar se conectar Fremantleprodutora do programa, para saber se há possibilidade de assistir às gravações.

Monstros no Facebook e Instagram

O programa não tem páginas oficiais nem no Facebook nem no Instagram. No entanto, você pode seguir os perfis oficiais de Francesca Fagnani, que costuma postar atualizações e conteúdos relacionados ao programa: Aqui está o link para sua página oficial no FacebookE Aqui está o link oficial do perfil do Twitterenquanto Neste link a conta oficial do Instagram.

Feras 2023 no RaiPlay

Além de transmitir no Raidue, é possível assistir monstros durante a transmissão no RaiPlay E no aplicativo para smart TVs, tablets e smartphones. Neste link está a página oficial do programaonde você pode assistir temporadas anteriores que foram ao ar opinião.