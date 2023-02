Amadeus e Instagram: confira o Tribunal de Contas

Ray secou a boca nas redes sociais

a verdadePor Giorgio Gandola, pág. 17

“Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Se houver outros pontos de vista, peço desculpas, não os vi. A abertura massiva do relatório antes Jorge boca Para explicar o milagre italiano entre os cavalheiros de sapato de Vigevano em 1962, pode ser humildemente descartado em chave digital 61 anos depois no Festival de Sanremo da Fun Brigade ferragês E amadeus. Com o objetivo elevado eu alcancei totalmente ‘almas inquietas com recompensa aumentada’. Tudo é feliz, progressivo, inclusivo e insaciável. Exceto por opiniãono banco dos réus por desperdiçar direitos exclusivos de streaming em favor de certamente não pequenos jogadores carentes, mas gigantes da web como Instagram E Amazonas. Enquanto os executivos estão cada vez mais angustiados (sobretudo o CEO Carlos fortes e diretor de entretenimento Steven colettaEles preparam arquivos de contrato para serem enviados ao conselho devido ao impasse de 3 de março, e o debate sobre a superficialidade de Ray em administrar os ganhos potenciais – além do desastre – do anfitrião e convidados continua inabalável. Na semana da propaganda de gênero do arco-íris no Ariston Theatre às custas do contribuinte italiano, pode ter havido alguns que foram ao bingo e se ajoelharam. Claro feragni Postou seis stories no Instagram. em ordem”Instagram para solicitar“desenhe isso Tremonhas QGpor cada post patrocinado, o influenciador arrecada 82.000 dólares, ou seja, 77.000 euros (o total teórico da operação na Riviera é de 462.000 euros), valor determinado pelo peso comercial dos seus 28 milhões de seguidores, pela capacidade de envolver a audiência e a “taxa de conversão”, a porcentagem de usuários que realizam uma determinada ação referida como objetivo da campanha pelo anunciante.

Se falamos de postagens não patrocinadas, um empresário de Cremona pode ganhar cerca de 200.000 euros por ano apenas na rede social. sinal Zuckerberg. Aqueles que San Remo Ela estava patrocinando postagens ou não? É difícil responder porque feragni Ela cuida de si, da sua própria imagem, ela é o pastor vivo. Em uma aparição, ela usou o vestido dior Em lamè (o seio desenhado) ele é reconhecível mesmo que não seja explícito. É uma zona cinzenta junto ao corpo opinião Queria explorar, especialmente para brindes no Instagram. Parece que os patrocinadores que pagaram 50 milhões no total para aparecer claramente não aceitaram o insulto de bom grado. O papel do marido é menos complicado. Com 14 milhões de seguidores, sua rede social Videz vale quase a metade da de sua esposa: 41 mil euros por postagem patrocinada. De Sanremo, ele liberou seis para um total hipotético de € 246.000, mas nenhum foi patrocinado. Eles ficam no fogo cruzado Tribunal de Contas Por possíveis “danos fiscais” de Ray, o tráfego sensacionalista em contas privadas do Instagram e a propaganda explícita da rede do Ariston Theatre, na ausência de acordos entre as partes conforme determinado nas coletivas de imprensa do festival. O conselho de administração da Viale Mazzini agora quer saber por que um acordo comercial com o Instagram “não foi considerado e se há margens para um caso de anúncio oculto”.

(Continua em a verdade)

(A foto é a primeira selfie do perfil Instagram para amadeus)