Icardi e Juventus, Belen, Maradona, Keita Balde e…

Wanda Nara Ela foi a apresentadora principal do primeiro episódio do horário nobre de “monstrosprograma que ele hospeda Francesca Fanani No Rai 2, a esposa de Mauro Icardi, Freewheeling, falou sobre todas as fofocas em torno do casal, mas também sobre suas muitas origens no futebol.

Belen, Maradona, China Suárez, Keita Balde e Icardi

“Belen não fez nada na Argentina, onde trabalho desde muito jovem. sou mais famoso láA entrevista de Wanda Nara começa com essa digressão à la Rodriguez, que então acrescenta: “Comecei como babá, era tão boazinha e todas as mães me queriam. Eu acredito que tudo o que eu já fiz na minha vida, eu teria sido bem sucedido. Sou uma mulher livre: quem me ama me ama por isso, principalmente as mulheres. Aqueles que me odeiam me odeiam pelo mesmo motivo“. Uma noite de amor com Maradona? “Eu nunca estive com ele. É verdade que acabei nesta casa, nesta festa… Percebi que isto me tornou famoso. Nunca consegui falar com ele sobre isso.” Como você está indo com icardi? “Ele é meu marido, estamos juntos, sempre fomos uma família. Ele esteve comigo praticamente toda a minha vida. Para mim é uma sorte, para ele não sei. Esperamos estar juntos por toda a vida. Mauro se apaixonou por mim normal, de pijama enquanto fazia manteiga e massa parmesão, não numa discoteca.“. Disputa sobre China Suarez? “Não acredito em ninguém, não sei o que aconteceu. Em uma história tão longa, esse pequeno fato não é o ponto principal da nossa história. Fiquei com raiva e postei postagens? Sim, mas também estou acostumada. Icardi é bonito, jovem e natural para ser tratado. Me incomoda que a pessoa que estava em um relacionamento comigo tenha feito isso“. E os cheiros que o impediriam? “Não, acho que não é verdade, só fofoca. Se eu for com o Mauro, ela vai tomar banho. A bolsa que o Mauro me deu para me trazer de volta é o meu segundo amor, estou segurando e estou prestes a dormir nele.” Keita Baldi? “Não sei o que aconteceu, porque esse tal de corno escreveu. Mauro é uma pessoa muito direta. A esposa de Keita escreveu “Waka”? Eu entendo que as mulheres preferem ficar com raiva de outras mulheres do que de seus maridos. Talvez um dia eu explique isso em particular.”