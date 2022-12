“Já nem sei quem eu era” – Libero Quotidiano

É difícil explicar, mas você se sente fragmentado: marco colombroConvidado em Pierluigi Diaco prof Minha mãe é linda Em Rai 2, ele fala sobre acordar do coma após sofrer um derrame em dezembro de 2001. “Não sei mais quem sou. Me perguntei: ‘Mas quem sou eu?’ “.

O ator e apresentador de TV explicou que sua situação não é nada fácil. Sua condição não lhe permitia fazer nem o básico, pelo menos no início: “Eu não conseguia fazer coisas triviais, como pular com os dois pés juntos, e falei devagar: Estava preocupado em não poder voltar aos palcos.” Em seguida, Colombro continuou: “Tive que aprender a fazer tudo de novo: a fazer a barba, a andar, a usar talheres, como se eu fosse uma criança nascida em um corpo de adulto , mas Com a mente quebrada. Mas, graças a esse derrame, os médicos descobriram que eu tinha um aneurisma no cérebro que provavelmente era fatal.”

Marco Colombro tem sido parte integrante da televisão Desde o final dos anos oitenta E ao longo dos anos noventa. Aliás, o maestro participou de diversos programas de TV, como Bom domingo, Paperissima, imaginação querido senhore trabalhou ao lado de Lorella Cucarini, Sandra Mondini, Simona Izzo, Elena Sofia Ricci e outros.