No dia da coroação, os dois irmãos se separam, e Harry e William se unem na primeira fila – política

“Deus Salve o Rei”: A coroação de Carlos III foi um evento seguido em todo o mundo. O filho mais velho de Elizabeth II foi o 40º soberano coroado da Abadia de Westminster: mais de 2.000 chefes de estado e de governo, cabeças coroadas e celebridades compareceram à sua proclamação como rei. Vestidos chiques, cores exóticas e enfeites de cabeça exclusivos, de tiaras a chapéus de todos os formatos.

Coroação de Charles III, chegada do príncipe Harry em Westminster





Uma das entradas mais notadas foi a do rebelde príncipe Harry como um “observador especial”. Segundo filho do rei Charles e da falecida princesa Diana. A cerimónia reservou uma secção de honra – a última – entre os membros da Casa de Windsor inativos ou que tenham deixado de exercer as funções de representação oficial da dinastia, ao Duque de Sussex, em traje civil aplicado no peito. Harry deu um meio sorriso, fazendo uma leve saudação. Depois dele vieram os irmãos do rei Charles que ainda estão ativos na representação da família real, ou seja, a princesa Annacom consorte Timothy, H Príncipe edwardO duque de Edimburgo com sua esposa Sophie.

Após o herdeiro do trono William, Príncipe de Gales e irmão mais velho que há muito tempo está em desacordo com Harry, com sua esposa Kate. Enquanto os últimos a entrar foram Carlo e Camila.

Príncipe Harry sentou-se na terceira fila com seus primosEntre o marido de sua prima, a princesa Eugenie, Jack Brooksbank, e a princesa Alexandra. Harry chegou ontem a Londres da Califórnia para participar da coroação, e não está acompanhado de Megan, conforme anunciado, e deve retornar aos Estados Unidos imediatamente após o término do evento, para estar presente no aniversário de seu quarto filho Archie, que coincide com o dia da coroação de Carlos III.

Em vez disso, na primeira fila, sentavam-se os “membros da realeza sênior”: o príncipe William com sua esposa Kate, Principe Eduardo com sua esposa Sophie e seus filhos. Entre os príncipes de Gales, a princesa Charlotte e o Príncipe Louiso segundo e terceiro filhos do casal real, enquanto George estava perto do altar uma página de homenagem.

Coroação de Charles III, chegada de William e Kate em Westminster







A princesa Anne, 72 anos, andava casualmente de uniforme na comitiva real ao lado da carruagem que levava seu irmão, Rei Charles III e Rainha Camilla após a cerimônia de coroação na Abadia de Westminster em direção ao Palácio de Buckingham. Anna está orgulhosa de seu importante passado competitivo e de sua reconhecida experiência na sela, que também mostra hoje, apesar do asfalto escorregadio por chuva intermitente.

Kate Middleton Para a ocasião escolheu um vestido Alexander McQueen em crepe de seda marfim com bordados tridimensionais e muito simbólicos: rosa, cardo, narciso e trevo para representar os quatro países do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte). Ela também optou por não usar coroa, mas sim uma “banda”. (Jess Collett x Alexander McQueen) Estas são folhas interligadas feitas de prata e cristal. Ela também usa brincos de pérolas e diamantes que pertenceram à princesa Diana Apenas em homenagem à falecida sogra, enquanto lembramos a Rainha Elizabeth II usando um colar que foi um presente do Rei George VI para sua filha, a então Princesa Elizabeth.

oA roupa de Kate parece ter sido reproduzida em uma versão em miniatura da princesa Charlotte: também é marfim com bordados prateados e uma “faixa” no cabelo.

Brincos Kate Middleton e Princesa Diana Para animar uma cerimônia formal, pense novamente pequeno príncipe luís, 5, que, como em outras ocasiões públicas, se entregou a expressões espontâneas e divertidas: desde conversar na Abadia de Westminster com sua irmãzinha Charlotte, até bocejar incontrolavelmente assim que eles saíram, até apertar as mãos enquanto desviava o olhar da varanda da família