Com a scooter a toda velocidade nas quatro pistas: a loucura na Sardenha

Controvérsia sobre os donos bicicletas elétricas E as muitas liberdades que se tem, independentemente da lei de trânsito, é uma questão que muitos têm na agenda. Há quem percorra as zonas pedonais sem se preocupar com os peões e quem atravessa os cruzamentos está convencido de que têm sempre prioridade. A CNN até os chamou de “armadilha da morte” e provavelmente não é um erro. Alguns dos motoristas deste pequeno veículo elétrico são destemidos e muitas vezes inexperientes, como este louco que decidiu andar de moto na estrada estadual de quatro pistas, a mais importante da Sardenha que você atravessa de norte a sul.

Com a scooter em 131

Imagine a expressão dos motoristas quando viram um homem em uma scooter elétrica passar por eles. Conduzindo um homem engraçado em roupas pretas (E no calor e no asfalto ardente, isso não é exatamente uma boa ideia), com um chapéu na cabeça e uma bolsa no ombro. Evento Na manhã de 7 de julho, em mimEstrada estadual de quatro pistas 131, no trecho que vai de Bodoni a San Teodorona direção de Ólbia.

o homem Ele nem parou quando se deparou com a obra em andamento no túnel de San Teodoro, com a estrada estreita em uma via de mão única e de mão dupla. Os motoristas da Riot filmaram com seus celulares e Carabinieri. avisadoque passou a deter e punir o insano por um gesto muito perigoso e imprudente.

