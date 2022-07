Ele sofre de uma doença rara

Casamento, dois filhos, uma profissão bem estabelecida. Rav Não poderia pedir melhor na vida, mas os últimos anos nem sempre foram fáceis para a cantora, que é casada desde 1996 com… Gabriella LabetNo passado recente, ele teve que lidar com alguns problemas de saúde de sua esposa.









Leia também> Raff, de volta com o novo single de Sherry. Sete anos após o último álbum inédito









A esposa de Raf, Gabriella Labette, sofre de uma doença rara





Falando sobre o passado recente é a própria Labate nas redes sociais, conforme noticiado pelo portal online Rumores. Em seu relato, a mulher observa que passou por um diagnóstico difícil "de uma doença muito rara que foi descoberta em uma manhã comum".









Tudo começou, quase por acaso, numa manhã de quatro anos atrás, quando ela se viu “com um problema de saúde muito grave”. “Antes disso, eu estava colocando maçãs no carrinho e logo depois não estava olhando nada pelo para-brisa da ambulância e minha cabeça estava uma bagunça de sirenes. Eles me internaram por cerca de dois meses no Hospital Al Jumaili.”





“Neste período de incerteza e medo, muitas vezes olho para trás e me vejo com 14 quilos a menos e uma longa cicatriz que se estende do peito ao púbis. Uma daquelas coisas que de segundo em segundo vira sua vida de cabeça para baixo e te empurra para o abismo, um pesadelo” continuou a cantora esposa.





Somado ao difícil diagnóstico está um trágico acidente em Nova York. Após uma viagem, Gabriella caiu em um poste de ferro, obrigando-a a passar por uma cirurgia. Ele decide voltar a Roma para uma cirurgia, mas é vítima de um caso de negligência médica. Durante a anestesia local, seu pulmão foi acidentalmente perfurado: “Por 5 dias eu pedi ajuda, estava doente. Meu marido me viu com a boca roxa. Eu só tinha um pulmão, o outro entrou em colapso e me disseram que eu estava tendo um ataque de pânico. Eles me drogaram e me operaram de qualquer maneira. É um milagre que ele tenha acordado.” Um caso realmente incrível de negligência médica, mas infelizmente não muito isolado.





Foi instaurado um processo judicial em relação ao incidente. Enquanto aguarda o resultado do julgamento, Gabriella tentará deixar essa história ruim para trás e olhar para o futuro com confiança.

















Última atualização: sexta-feira, 8 de julho de 2022, às 21h42



