O retorno do gladiador Crowe como turista entre fotos e memórias: «Magnífica Roma» – Corriere.it

A partir de Paulo Conte

Ator neozelandês orienta família a visitar a Cidade Eterna

Russell Crowe regressa a Roma depois, depois O gladiadorum gigante de Ridley Scott que em 2000 lhe garantiu fama mundial, uma ligação inextricável com seu general Massimo Décimo Meridio E com a cidade de Césares. Pintado e branco, apresenta um espetáculo informativo de acordo com os arquétipos atemporais de Hollywood no Tibre. Primeira tomada ao lado do Coliseu (levo as crianças para ver meu antigo escritório.) Cercado pela grande e sorridente família. adicionar legal Fonte de Trevi (Um dos meus lugares favoritos no universoUm dos meus lugares favoritos no universo.

Crowe, com sua escolta pessoal e naqueles microônibus velozes que evitam engarrafamentos e outros horrores romanos, conta a história que muitos no mundo ainda desejam ouvir para continuar sonhando com as férias romanas em Roma (Gregory Peck, Audrey Hepburn) ou Cleópatra (Elizabeth Taylor, Richard Burton) e eles Um culto atemporal no imaginário coletivo.

Você não pode perder Visita privada à Capela Sistina: Não tenho certeza se há mais franquias especiais no mundo do que franquias Chave da Capela Sistina E viva sua glória em silêncio. Muito agradecido. O tweet contém várias imagens da obra-prima de Michelangelo. Mas a visita é realmente especial porque Crowe é acompanhado por clavegoro Gianni Creao lendário funcionário dos Museus do Vaticano que realmente mantém as chaves da Capela Sistina sob custódia, e é por isso que Crowe fala sobre as chaves e quem as possui. Surpresa Crowe honesto, autêntico, instintivo.

Al Cruz entra junto às 17h30 com toda a família, incluindo a velha Mamãe que o seguiu com entusiasmo a Roma porque vinte anos antes ela admirava os mesmos lugares com o marido que havia falecido há algum tempo. Mamãe disse a Russell no elevador: Eu queria que seu pai estivesse conosco hoje. Ao final do passeio extraordinário, Clavigero deu-lhe as chaves e concedeu-lhe o privilégio de fechar a Capela Sistina. Mas as surpresas não pararam por aí, como revelaram mais tarde fontes dos Museus do Vaticano. Porque a família Crowe se encontrou, eu saí Varanda Nicchionedurante um teste Seleção da Guarda Suíça. Crowe e sua mãe ficaram emocionados ao reconhecer a mesma melodia usada durante o funeral de Pap Crowe. READ Seconda stagione conferemata for Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone

então tiros panteãoDentro da cúpula milagrosa. dia do por do sol flamejante Vila Médici. São Pedro Na glória do céu azul. Quem sabe quantos americanos o invejarão e podem decidir, hoje em dia, pegar um avião e se presentear com uma viagem a Roma:Turismo Capitolino em excelente saúde, serão os outros números que foram adicionados. Crowe também escreve uma frase em italiano que é imprecisa e, portanto, mais simpática: Estou ao serviço de Roma. E novamente: fotos da família Crowe em uma motocicleta sob as árvores voadoras de Lungotevere.

Um momento de ouro para Roma Movimento Big Star: No set Angelina Jolieque tem Dançando no Circus Maximus batendo palmas para duas pessoas E ontem o ex-marido também chegou Brad Pitt para a festa dos gêmeos.C’ Jane Fonda, também no trabalho. Aprovado com sucesso Diane Keaton. ver Jessica Alba e Kate Hudsonque postou uma selfie nas redes sociais ao lado de um suntuoso prato de espaguete com sua filha Rani Rose. A atriz americana Anna Hathaway Acompanhe o Valentino Fashion Show na Piazza di Spagna em 8 de julho.

Goethe admitiu que nasceu pela segunda vez quando descobriu Roma. Talvez não tenha acontecido com ele Grande lixo 2022.