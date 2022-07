COMUNICADO DE IMPRENSA: ONZE TEM DIREITOS LBA ATÉ 2025 – CESTA DE BOLOGNA

Eleven Sports torna-se a casa do basquete na Itália: Serie A junta-se à Euroliga, Eurocup, FIBA ​​Eurobasket 2022 e FIBA ​​World Cup 2023

A Eleven Sports foi premiada com o pacote de pagamento audiovisual doméstico da LBA para as temporadas esportivas 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 após negociações privadas que ocorreram em 12 de julho passado. A renúncia será ratificada pela Assembleia Extraordinária na quinta-feira, 21 de julho, onde a Eleven apresentará seu plano para aumentar seus direitos de pagamento de três anos aos clubes.

Nas próximas três temporadas, o Campeonato da Série A da LBA estará visível no Elevensports.com, que transmitirá todos os jogos da Série A (mais de 250 partidas entre a temporada regular e o play-off), a Final E8 da Coppa Italia e o italiano Supercopa.

“Agradecemos aos clubes e ao presidente Gandini por escolherem a Eleven como parceira para os próximos três anos – comentou Giovanni Zorlini, diretor administrativo da Eleven Sports Italia.

Esta aquisição complementa a já muito rica oferta para os adeptos do basquetebol, que inclui as mais importantes competições continentais de clubes, com todos os jogos da Euroliga (onde vão participar Olympia Milan e Virtus Bologna na próxima época), Eurocup (que vai ver Brescia, Veneza e Bolonha). Trento na linha de partida) e uma bola Brilhante basquete internacional com todos os jogos das competições de seleções da FIBA, incluindo FIBA ​​Eurobasket 2022 e FIBA ​​World Cup 2023. Com a grande adição da LBA Serie A, Onze torna-se assim o principal ponto de referência para os fãs de basquete na Itália.

Um show que será ampliado com novos formatos originais a serem lançados em breve, sem contar todo o conteúdo de entretenimento esportivo produzido pela Team Whistle, incluindo a série principal Dunk League.

Décimo primeiro perfil da empresa

A ELEVEN SPORTS é um provedor internacional de transmissão de esportes e entretenimento de vida capaz de gerar mais de 4 bilhões de visualizações por mês graças ao seu conteúdo e rede global.

Internacional pela dna, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália), e na Ásia (Taiwan, Japão, Tailândia, Malásia, Singapura, Hong Kong, Indonésia, Filipinas e Brunei Darussalam). A ELEVEN também possui seu próprio serviço de streaming global.

Com uma posição que transmite apenas os melhores eventos esportivos de todo o mundo, a ELEVEN opera transmitindo mais de 65.000 horas de esportes ao vivo todos os anos e uma ampla gama de direitos na Europa e na Ásia, incluindo a UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A e NBA NFL, AFC e National Rights League na Bélgica. A plataforma global ELEVEN International também transmite ao vivo especialistas e esportes de cauda longa para audiências em todo o mundo.

Depois de adquirir o serviço de streaming MyCujoo e a empresa de mídia de esportes e entretenimento norte-americana Team Whistle nos últimos 18 meses, a ELEVEN alcançou um total de 1.655 canais de distribuição e mais de 665 milhões de seguidores nas páginas sociais oficiais do grupo, gerando mais de 4 bilhões. Visualizações de vídeo todos os meses.

Em 2017, a ELEVEN desembarcou também em Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Grande intuição dado o crescente número de fãs que apreciam novas formas de desfrutar de eventos esportivos.

Até agora, o ELEVEN está disponível para PC, celular, aplicativos e Smart TV, e oferece uma visualização ao vivo muito ampla com conteúdo premium, como a Terceira Divisão da Football League. Desde a temporada passada entrou no mundo do basquete tornando-se sede de grandes eventos internacionais: Euroliga, Eurocopa e também grandes eventos da FIBA ​​até 2025, além de uma riqueza de conteúdo que inclui Peroni Top10 Rugby, o melhor jogador da água italiana polo, e Liga dos Campeões e Handebol Feminino da Serie A Masculina, Jupiler Pro League (a mais alta liga de futebol belga), campeonato de futebol feminino da Segunda Divisão, eventos One Championship, novos compromissos LIV Golf e Superlega para golfe, vela GP vela e Campeonato Italiano de Futebol americano e muito mais

https://corporate.elevensports.com/