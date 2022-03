Qual é o impacto disso no turismo para russos e ucranianos na Itália?

Escrito por Andrea Larata, escrito em 31/03/2022, 17:34:24

Qual é o impacto da guerra na Ucrânia no turismo russo e ucraniano na Itália? Os operadores não escondem sua preocupação. Aqui estão os cenários possíveis.

“As cidades da arte não saem com milhares de turistas comendo um sanduíche, é preciso interceptar quem tem capacidade de gastar. E o visitante de um visitante russo é, em média, dez vezes maior do que o de um visitante italiano.” O Vice-Presidente Nacional da Fipe, Federação Italiana de Lojas Gerais e Presidente do Confcommercio Toscano, não usa meias medidas, Aldo Corsanoconfiante de sua preocupação nos últimos dias República. O medo dos atores econômicos, principalmente dos locais destinados ao turismo associados aos atrativos culturais em nosso país, é aquele com guerra na ucrânia Há repercussões para as chegadas na próxima temporada.

É um turismo problemático família Mas ainda por cima gastar muito Ele cria uma ampla gama de serviços: desde minivan de luxo com aluguel de motorista até viajar confortavelmente na Itália, mega iate e catering em todos os mergulhos italianos, desde compras para tudo o que o Made in Italy representa e estilo de vida italiano até ‘entretenimento’. Os russos em nosso país têm Milhões de euros investidos Adquirir casas, hotéis de 5 estrelas, edifícios e serviços relacionados com a construção, criando uma atividade induzida que também impulsionou a economia local. Eu só acho que um Forte dei Marmi Há uma vila para alugar 100 mil euros Site semanal e da propriedade apenas em inglês e cirílico. Sem falar nos tipos mais “baratos”…

O que está acontecendo na Ucrânia e a incerteza de como isso terminará Já reduzindo a tendência de planejar férias e viagens. E o aumento aleatório dos preços de qualquer tipo de mercadoria, principalmente energia e combustível, vai exigir que parte significativa dos turistas que vieram de carro da Europa Central mudem o planejamento de suas viagens. Mas o que mais assusta os hoteleiros é a amplitude do conflito às portas da Europa que, além dos horrores da própria guerra, também alienaria americanos e árabes.

Anterior. A presença dos russos em 2021 já havia entrado em colapso devido à vacina contra o Covid: de fato, o Sputnik não foi reconhecido pelas autoridades nacionais de saúde e, portanto, os vacinados com essa vacina não puderam cruzar nossas fronteiras. Então, para tentar entender a perspectiva que será sobre o sistema estatal, vamos tentar traçar a identidade do turista russo que pode estar desaparecido nos próximos meses.

em primeiro lugarA vida média é altasão principalmente famílias que veio Procurando relaxar, comer bem e se divertir, frequentar spas, ficar em acomodações luxuosas ou exclusivas e ansioso para descobrir a Itália em seus diversos aspectos. De acordo com um estudo da Confimprese em colaboração com a Nielsen Mobilidade, hospitalidade, cultura e charme. Nosso país é visto pelos olhos dos outros Em abril de 2016, notou-se que entre os estrangeiros que visitam o belo país, o turista russo está muito longe Mais satisfatório De sua recente viagem à Itália: fascinado pela beleza artística e natural, clima e comida local, ele deu à Itália uma pontuação de 9,2, bem acima da média italiana. Tem, em média, 35-55 anos, adora novidades, escreve férias de última hora, é cada vez mais auto-organizado, interessa-se por produtos de nicho, viaja principalmente no verão (46,5%) e tende a regressar a Places já visitado. As regiões favorecidas pelo turismo russo são, pela ordem, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Lácio e Toscana.

Ele fornece outro parâmetro útil para observar Estudo da Global BlueA , empresa que atua no segmento de compras isentas de impostos para turistas russos e ucranianos na Itália, está avaliando quais destinos italianos provavelmente sofrerão os maiores impactos. “Em 2019, os russos foram a segunda nacionalidade a comprar (12% do mercado total) no último ano antes da pandemia, com perspetivas de crescimento interessantes, com as suas compras a +8% face a 2018. No período de janeiro de 2021/ Fevereiro de 2022, na sequência da pandemia e restrições relacionadas com o Covid, o volume de compras isentas de impostos por russos em Itália diminuiu em relação a 2019, mas esta nacionalidade ainda regista uma receita média significativa, igual a 1.215€ (+78% comparado a 2019).

Compras de arte. O discurso é diferente em relação ao mundo da arte e das galerias: “Não eram grandes compradores”, explica Fabrizio Rosso, representante do Centro Histórico de Roma em entrevista ao Confcommercio República. “Estamos falando de 5% das compras em galerias de arte, mas eu assisti nos últimos três ou quatro anos.”

Cidades de arte. A Global Blue afirma que “em 2021” Milão foi o destino de compras preferido dos turistas russos, com 39% do total de vendas, seguido de Roma com 17% das compras isentas de impostos. Também no ano findo, Veneza foi a cidade com a maior receita média registada: 2.060 euros, seguida de Florença (1.837) e do Sul de Itália (1.739). Em 2021, moda e vestuário foram a categoria de produtos preferida pelos viajantes russos (87%).

Ucranianos. “Em janeiro de 2021/fevereiro de 2022”, continua a Global Blue, “o recorde do turista ucraniano, embora menos popular na Itália do que o turista russo, é em média 1.088 euros, 45% a mais que em 2019 (749) Em 2021, essa nacionalidade também compras preferenciais em Milão, onde foram registradas 43% de todas as compras isentas de impostos. Seguiu-se Roma com 16% de compras isentas de impostos em comparação com 15% em 2019. Em termos de receita média mais alta Em 2021, Florença foi a cidade com maior gasto médio: 1.678 euros, seguida de Veneza (1.567 euros) e Milão (1.520 euros). por relógios e joias com 17% (+8% em 2019).”

quantos. Apenas para o componente russo é estimado em 6000000 Visitantes anuais: Em 2019, havia aproximadamente 1,7 milhão de russos na Itália para turismo, com 5,8 milhões de visitantes (fonte Istat) a um custo de € 984 milhões (de acordo com o Banco da Itália). Entre os destinos favoritos além das grandes cidades de arte por aí Cortina d’Ampezzo, Sorrento, Capri, Versilia, Costa Smeralda, Argentario, Verona, Riviera Romênia, Taormina, Puglia. Só em abril de 2022, teremos que doar cerca de 175.000 dormidas para turistas russos e cerca de 20 milhões de euros em vendas, Avisar Assoturismo-Confesertenti.

onde ela está. De acordo com dados do ENIT, os russos preferem cinco províncias: Rimini (aqui antes da epidemia 14,9% do total de gastos dos turistas russos estava concentrado na Itália), Roma (14,9%), Veneza (9,1), Milão (8,8%) e Verona ( 7,1%). Em abril, as instalações de alojamento tricolor, devido à guerra na Ucrânia, terão de abrir mão de 175 mil dormidas para turistas russos e cerca de 20 milhões de euros em vendas, segundo o Asturismo. Só o Veneto recebeu 1 milhão de visitantes russos em 2019, que já caiu 90% em 2021, devido à pandemia e à falta de reconhecimento do Sputnik como uma vacina viável na Europa.

Putin diz isso. Para conhecer o tipo de estar na Itália, partimos da fonte primária para entender como nosso destino turístico era visto de Moscou. Em março de 2015, foi o próprio Vladimir Putin quem anunciou no decorrer das declarações finais com o então primeiro-ministro Matteo Renzi, no final da reunião no Kremlin, que cerca de 900.000 cidadãos russos visitaram a Itália, deixando em nosso país um bilhão de Isso equivale a 2-3 bilhões de euros” contra “mais de 400 empresas italianas na Rússia, o que representa mais de um bilhão de trocas comerciais”. E o Conselho Nacional de Turismo da Itália Enit anunciou em 2019 que os russos amam mais a Itália do que a Espanha, que foi superada no número de viagens.

para Romasegundo Confcommercio e Confesercenti, conforme relatado Profeta, O volume de vendas que 1 milhão de turistas de Moscou (que ficam cerca de 4 noites, o dobro da média de outros visitantes) pode perder em 2019 é de cerca de 150 milhões de euros.

Um desastre para o setor de ensino superior que deve começar com a Páscoa cristã em 17 de abril e Pentecostes em 24 de abril. CEO do aeroporto Rímini Do que em uma entrevista com Corriere della Sera E alguns números batem alto: “Para entender o efeito disso, basta considerar que este ano tivemos dez voos semanais da Ucrânia e cerca de quarenta voos da Rússia. Multiplicado por 300 (passageiros por voo) e por 25 semanas, só estes dois mercados em 2022 teriam recolhido 300.000 passageiros”

Os cancelamentos começam a aparecer. Vittorio Messina, chefe do Assoturismo Confesercenti disse à ANSA que as “sanções” são “colocadas pelos governos e não pelas empresas responsáveis ​​por se adequar ao que foi decidido. Mas fora isso, o problema não surge: da Rússia, assim como da Ucrânia e toda a Europa Oriental, ninguém chega . ..”. no Sardenha E em particular na Costa Esmeralda, um destino privilegiado para os iates russos em operação agora, há um alerta vermelho: no mercado turístico eles isolam a Rússia em 1,5% em termos de presença, ou seja, cerca de 220 mil por temporada. “Só na Sardenha a perda é de 80 milhões, para o país é de 984 milhões de euros”, disse Ivana Jelinek, presidente da Fiavet, agências de viagens. no ToscanaSegundo Coldiretti, o número de turistas russos este ano deve chegar a 200 mil turistas russos, concentrados entre a Páscoa e agosto, como para muitos na Ligúria, mais de cem mil na Puglia.

Ivana Jelinc da Viavit alerta que os “italianos”, “começaram a rever os seus planos para o verão, e os pedidos para Espanha e Portugal, longe do epicentro da crise, aumentam, enquanto Grécia, Turquia e França não despertam interesse neste ponto.” calendário? “Nosso setor está em crise, a pandemia causou perdas de vendas de 80 por cento. Nossas empresas não têm liquidez e não estão nem em condições de aproveitar as facilidades oferecidas pelo programa NRP.” E os cenários que estão em constante evolução no momento não augura nada de bom.