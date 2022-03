Will Smith se recusou a deixar o Oscar após o tapa

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a associação que concede o Oscar, realizou na quarta-feira torná-lo conhecido Este ator Will Smith se recusou a deixar o Oscar logo depois tapa Apresentado ao vivo para o comediante Chris Rock, a pedido da própria associação. A academia acrescentou que “as coisas correram inesperadamente” e reconheceu que “ele poderia ter lidado com a situação de maneira diferente”.

A declaração da Academia se refere ao episódio e comentário mais famoso do recente Oscar, que aconteceu alguns segundos após uma piada de rock sobre o cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, que sofre da doença. Alopecia areataUma doença que envolve queda de cabelo. Logo após o tapa, Smith ganhou o prêmio de Melhor Ator.

Também na quarta-feira, Rock realizou um show de comédia em Boston pela primeira vez desde o Oscar, Comente A história é breve. Rock, que começou perguntando ao público do teatro Wilbur como foi o fim de semana, disse que não tinha piadas sobre o que aconteceu no domingo, acrescentando que montou um show diferente na noite anterior. Mas ele disse que “ainda está processando o que aconteceu” e prometeu que “em algum momento ele vai falar sobre essa bobagem. [una cosa] Sério, vai ser divertido, mas agora tenho algumas falas para dizer”, concluiu antes de continuar com o show.