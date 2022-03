“Isola dei Famosi 2022”, Antonio Ziquela é o primeiro a ser eliminado desta edição

Ilary Blasi dá as boas-vindas a todos no estúdio e anuncia reviravoltas e muita emoção. Na ilha dos famosos há um ar espumante, explica o apresentador, em meio a desentendimentos e tensões e depois anuncia o desembarque de dois novos párias, os irmãos Tavasi e o primeiro juiz.

Todos contra Carmen e Alessandro

No que diz respeito a Honduras, Elari começa imediatamente com os pares mencionados, em primeiro lugar que o moldaram

Carmem de Petro

E a

Alessandro Iannone pela terceira vez na indicação.

Depois de ver um clipe, do qual entendemos que todo o grupo é pressionado contra os cônjuges Carmen-Alessandro, o apresentador pede a opinião dos párias sobre a dupla abusiva. Jeremias está particularmente convencido de que eles não servem para o grupo porque estão sempre reclamando, não são muito cooperativos e, portanto, devem ser eliminados. No entanto, Vladimir Luxoria intervém do estúdio lembrando que a exclusão é feita pela televisão, não pelos concorrentes.

O caso do coco desaparecido

Ela também interpreta Carmen Di Pietro por sua insistência contra Blind, a quem ela acusa de levar cocos.

Por outro lado, Alessandro, que está defendendo sua mãe, atrapalha a posição de liderança de Jeremias, que sempre parece querer decidir quem e quando pode chegar à comida, finalmente fazendo Di Pietro.

Clemente e Laura

Ilary envia um clipe sobre o segundo casal na indicação. Fala-se claramente de manipulação da candidatura, que poderia ter influenciado Lori del Santo, convencendo sobretudo Nicholas Vaporides, o capitão. Estefania, em conjunto com Nicholas, afirma que Nicola quis votar em Laurie del Santo, mas nega e assume toda a responsabilidade: Ela derrotou Carmen e seu filho, que, se eles se separarem, ele poderia seguir outro caminho. “Conheci Nicolas como ator e agora o descubro como diretor”, prossegue Luxoria, certo de que quer eliminar o Russos Laurie, que não aceita ser identificada como manipuladora ou roteirista de alguém, intervém: “Nicola é um líder por natureza.

Praia Sajamada

Ilary mostra um breve clipe dos náufragos “exilados” em Playa Sajamada, onde com o líder (imune) Marco Melandri, todos estão em perigo… mas muito felizes. Em Playa de Serpenti, os competidores passaram esses dias em paz navegando com o barco, e Antonio Zekela aproveitou a oportunidade para experimentá-lo com Jovana Djordjevic em um esforço para ensinar-lhe novas canções e provérbios. Floriana confirma, mas Antonio deixa claro que respeita as mulheres casadas. No estúdio está Philip Djurdjevich, seu marido: “Antonio é melhor que Roger”.

Resultado da entrevista na TV

Tendo que deixar a Playa Accopiada está a dupla formada por Clemente Russo e Laura Maddaloni, que agora estão solteiros e vão para a Playa Sgamada. Nicola se sente culpada: “Eu estraguei tudo, queria que Carmen e Alessandro fossem embora. Você gosta de mostrar nossa miséria brigando por um pedaço de coco. O público adora lixo…”. Vladimir Luxoria responde do estúdio: “Mas quem é você para dizer o que é lixo ou não? Penas para baixo.” Ele responde “Caro Vladimir”, e o colunista acrescenta: “Enquanto isso, é “Querido Vladimir”. Traga respeito.”

Antes de deixar Laura e Clemente, dê um beijo em Judas Lauri del Santo e Marco por sua “falta de elegância”.

Enquanto isso, Blasi envia um clipe de apresentação para o novo casal: Guendalina e Edoardo Tavassi, que desfrutam de um último aperitivo antes de embarcar no helicóptero.

Recompensas do quiz

Antes do início do teste de recompensas em Palapa, Ilary surpreende Floriana na Playa dei Serpenti mostrando-lhe uma mensagem em vídeo de seu filho Domiciano que está no estúdio e incentivando-a a não desistir.

No início da prova bônus, o hondurenho pelota e o fogo estarão prontos para pegá-lo: Jeremias, Gustavo, Roberta e Blind, de olhos vendados, devem mover uma grande bola até o final do difícil caminho sob a supervisão de Nicholas. Ele passou no teste e o tiro ganhou.

Enquanto isso, Clemente e Laura chegam como jogadores individuais em Playa Sgamada, onde Floriana, Jovana e Antonio serão eliminados com base em votação do público.

Jogo de almôndegas e o teste do “beijo”

Em Palapa, Alvin mostra quatro almôndegas, e Carmen, que está com muita fome, consegue pegá-las, mas só depois de testar o “beijo” que diz respeito ao filho. Alessandro está com os olhos vendados, será beijado na boca (o beijo da morte) e terá que adivinhar quem é. Se você acertar, a mãe vai comer; Se ele estiver errado, ele comerá o afogamento do protagonista do beijo. No final, as almôndegas vão para Carmen, uma para Roberta e outra para Laurie.

A Queda dos Novos Intocáveis

Guendalina Tavassi e seu filho Edoardo pularam na água do helicóptero. No ateliê está o amigo de Guendalina, que já teve experiência como ilhéu, e que diz que Guenda segundo ele pode ser ruim com Carmen e bom com Floriana. Alvin dá as boas-vindas ao navio de cruzeiro Tavasis à Playa Acopiada.

prova de salvação

Floriana, Yovana e Antonio devem se desafiar para o jogo Appesi, um teste de resistência e força. Quem vencer está seguro e não arrisca o judiciário. A primeira a produzir é Zequila, depois cabe a Floriana. Então Giovanna está segura. Antonio e Floriana irão à transmissão, que decidirá quem deve retornar à Itália.

Apresentações

Tavassi é formalmente apresentado a outros náufragos que o cheiram e o acham perfumado.

Enquanto isso, Ilary liga para Jeremias na estação de filtro e mostra a ele um breve clipe dele mostrando o quanto ele sente falta de sua namorada Deborah Togni que está no estúdio e para surpresa de Jeremias: “Estou feliz que você esteja lá, agora que eles já te vi, todo mundo vai perceber que não há nada para ninguém.” … eu te amo “.

Um novo casal no horizonte?

Ilary mostra a foto (desfocada) do nu de Cicciolina, que levou para as redes sociais e depois falou sobre o “relacionamento” entre Roger e Estefania. “Eles realmente dormem à noite”, revela Ilona. Vladimir os aplaude: “Eu amo esse casal. Amor de longa data”. Enquanto isso, Eduardo Tavasi, embora tenha acabado de entrar, admite publicamente que está muito apaixonado por Stefania Bernal, que já parece “comprometida” com Roger Baldino e não dá esperança ao recém-chegado entre os excluídos.

Líder de Roger e Cicciolina, Zykela volta à Itália

Em Playa Palapa, ele lidera o tempo de teste. O objetivo é pendurar a corda sem ficar preso na lama. Para jogar para cada dupla, os homens são escolhidos pelas próprias duplas. Roger é o vencedor, então ele e Ilona são os novos chefes.

Neste ponto, Blasey desliga a transmissão de televisão e o veredicto é: Antonio Ziquela deve deixar a ilha e retornar à Itália.

Indicações e o novo líder da Praia de Sajamada

Ilary convoca intocáveis ​​para indicações. Nicholas e Stefania votam em Laurie e Marco. Os irmãos Tavasi, sendo novos, fortificados, como os dois dirigentes, Roger e Ilona, ​​chamam-se Blind e Roberta. Laurie e Marco também nomeiam Blind e Roberta e o mesmo vale para Carmen e Alessandro.

Enquanto isso, Alvin estende a mão aos marginalizados em Playa Sajamada, onde Marco Melandri admite que quer deixar a ilha: “Sinto saudades da minha vida, da minha filha e da minha mulher, sou atleta e aqui me sinto inútil e pouco cooperativo, parece para mim perder tempo.” Ao estudar, a esposa de Milanri o encorajou a ficar e ele decidiu reconsiderar.

Giovanna também está em crise e quer sair. A ligação no estúdio também é com o marido, que a tranquiliza: “Está tudo bem, as meninas estão bem… Não se preocupe”.

Enquanto isso, o novo líder da Playa Sagamada, Clemente, foi nomeado.

As indicações continuam, cabe a Blind e Roberta, que escolhem Lory e Marco. Finalmente ao Jeremias e ao Gustavo que nomearam Nicolas e Estefania.

Os pares mencionados no episódio quatro estão relacionados a Lory, Marco, Blind e Roberta.

Roger e Ilona, ​​que são o casal principal, têm de escolher um terceiro casal para enviar às transmissões televisivas e nomear Jeremias e Gustavo.