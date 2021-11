A Fórmula 1 pode pousar em Londres em 2024

A chegada de Stefano Domenicali ao topo da Liberty Media e da Fórmula 1 parece estar dando uma nova vida ao circo. As vozes estão agora tão perseguindo umas às outras que gostariam que a Fórmula 1 fosse o centro de discussões frutíferas, com o objetivo de alcançar uma aterrissagem eficaz. Grande Prêmio dedicado em Londres. Parece que finalmente chegou a hora, também de acordo com a disponibilidade da empresa norte-americana 777 sócios, a mesma pessoa que recentemente se apoderou da propriedade genovesa. Rei 777 sócios Vai ser Capaz de financiar um evento de Fórmula 1 esperado em Londres.

Por outro lado, a Inglaterra sempre representou o berço absoluto do campeonato mundial de Fórmula 1, embora até agora o calendário do campeonato mundial apenas preveja a participação no famoso calendário de pistas de Silverstone. Então podemos adicionar a data possível em Londres, como já mencionamos desde então Correio diário.

Com Londres, a Fórmula 1 terá duas corridas a serem disputadas na Inglaterra

Como ele admitiu Correio diário, A pista que sediará o London Formula 1 Tour deve ser construída na zona leste de Londres, formalizando assim Encontro duplo de prestígio na Inglaterra. Assim, as negociações já se encontram em um estágio promissor e também acolheram as preferências do prefeito de Londres, Sadiq Khan: este gostaria de trazer a Fórmula 1 para Londres antes do término de seu mandato, ou seja, em 2024.

Enquanto isso, Josh Wonder, Fundador 777 sócios Ele admitiu: “Estamos confiantes que isso vai acontecer. E estamos muito animados com isso. Nosso objetivo é construir um complexo esportivo e de lazer de classe mundial, que possa ser colocado à disposição da comunidade o ano todo e valorizar o entorno.” Será energizante quando os maiores atletas do mundo chegarem, de mãos dadas Com uma base de fãs internacionais e as maiores empresas do mundo, às Docas para o fim de semana da corrida. Mais importante, construiremos um complexo de esportes e entretenimento de classe mundial. Vai servir a comunidade durante todo o ano e vai revitalizar o entorno. É o tipo de coisa que você não sabe definir com precisão. Até que seja colocado em prática, mas o impacto será significativo. ”

Entre os mandamentos haverá um testamento Crie um evento de emissão zero, propondo o uso extensivo de transporte público. Quando o atual prefeito foi reeleito em maio, ele admitiu: “Estamos conversando com a Fórmula 1 e eles parecem muito receptivos a essa questão. Seria bom ter um GP na capital e espero que possamos disputá-lo assim que possível.”