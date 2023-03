Emara Land 4 de março de 2023: episódio de hoje

Amara Land episódio de hoje

tempo terra prévias de sábado, 4 de março de 2023: Estamos na última data da Semana de Programação, pois a série não foi ao ar na segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Os episódios vão ao ar No Canale 5 às 14h30, salvo alterações de horários. Como alternativa, você pode assistir a episódios transmitidos no Mediaset Infinity ao vivo ou sob demanda.

Abaixo você encontrará as prévias detalhadas do episódio da série turca, que está programado para ser transmitido no Kanal 5 em 4 de março de 2023.

Terra Amara aplica-se em 4 de março de 2023

parte um

demir Interrompe o encontro entre Yilmaz e Zeliha Obrigado pela ajuda Hunker. Mais tarde, ele força sua esposa a fugir com ele. Yilmaz Fiquei sem carro. Ele ainda tem acesso à sua empresa. Avisar me conta pelo que aconteceu. Ele segue o rastro dos fugitivos.

mojgan consultado por julho. Este fica sabendo dos detalhes da fuga Demir e Zuleiha. Só assim ele vai entender Yilmaz Ele não foi honesto. enquanto, Yilmaz Ele conseguiu parar o carro HunkerOnde se espera que os fugitivos sejam encontrados. Há apenas uma mulher a bordo.

HunkerAssim, ele está sujeito – por sua vez – a interrogatório por julho. Hunker Ele nega ter apoiado o filho na fuga.

mojgan Aponte o dedo para Yilmaz: Tem certeza que quer justiça em suas mãos?

enquanto, Sani Envie uma solicitação específica para casar: Dê a ela a criança que ela está carregando. por uma taxa, casar Aprova. No entanto, quando Sani e Joltun eles vão de casar Para levá-la para casa, eles são informados de que a menina perdeu o bebê.

Parte dois

demir fugir. Ao fugir com sua esposa grávida e seu filho Adnan, a criança fica doente. Diante da febre que não baixa, demir Decidi voltar para Adana para levá-lo ao hospital.

Sabah Al-Din concedido a demir Apenas o tempo absolutamente necessário para conferir Adnan fora de perigo. Então ele chamou a polícia e o obrigou a se entregar.

enquanto, Noiva Preocupado em escapar demir. Ele teme sua vingança e conexões discurso para lhe dar proteção.

Aleman Company passa por minhas mãos Hunker Enfrentando uma situação econômica catastrófica.

Reveja o episódio de hoje de Terra Amara no streaming

De onde assistir o episódio de hoje tempo terra fluxo? Está disponível em Mediaset Infinity, uma plataforma gratuita da marca Mediaset. Para acessar você precisa criar uma conta. Dados pessoais e outros dados básicos são suficientes, que você também pode fornecer por meio de um perfil social.

Réplica do Terra Amara de hoje

a aposta tempo terra Ao reiniciar hoje É sempre carregado em Mediaset Infinity (anteriormente Mediaset Play). A plataforma permite recuperar programas que são transmitidos nas redes Mediaset mesmo depois de serem transmitidos sob demanda. como uma “réplica”. Esta não é uma réplica real, mas parece uma.