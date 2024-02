Fim de semana na Europa, cidades artísticas imperdíveis em 2024

2024 promete ser um ano cheio de viagens e surpresas. Principalmente se você visitar uma das cidades artísticas agrupadas nesta categoria tão especial.

O que aconteceria se, ao reservar um fim de semana numa cidade artística, entre os destinos da sua escolha, se deparasse com um ranking que colocava Urbino em primeiro lugar e Paris apenas em quinto?

À primeira vista, dados deste tipo podem parecer incomuns e estranhos, mas podem ser facilmente interpretados.

Os critérios escolhidos para desenvolver a classificação determinam os resultados da própria classificação. Foi exatamente isso que aconteceu no caso do acordo As 20 melhores cidades artísticas da Europa.

Cidades artísticas da Europa, as 20 melhores cidades que você não esperaria

Nesta escolha Destinos para visitar na Europa Em 2024, grandes clássicos da turnê se encontram em situações verdadeiramente inesperadas, com… Dublin Que inclusive aparece em vigésimo lugar.

Em frente às capitais francesa e irlandesa, existem centros de dimensões e fama turística muito menores, como: Lecce, Mântua e Matera. Em termos de surpresas, o resto do ranking não é diferente, com cidades da Itália e da Europa que provavelmente não serão a primeira escolha dos viajantes. Liège na Bélgica, Farol Em Portugal e Bordéus Na França são acompanhados pelo estilo calabresa Cosenzaà espiritualidade da Úmbria Assis E à elegância silenciosa e lombarda Pávia.

Abaixo está a classificação completa.

1 Urbino – Marcas

2 Lecce – Apúlia

3 Mântua – Lombardia

4 Matera – Basílica

5 Paris – França

6 Bilbau – Espanha

7 Cosenza – Calábria

8 Cagliari – Sardenha

9 Liège – Bélgica

10 Faro – Portugal

11 Assis – Úmbria

12 Porto – Portugal

13 Pavia – Lombardia

14 Florença – Toscana

15 Liubliana – Eslovênia

16 Bordéus – França

17 Siena – Toscana

18 Zurique – Suíça

19 Veneza – Vêneto

20Dublin – Irlanda

Como nasceu o Art Cities Ranking 2024?

Esses resultados surpreendentes podem ser encontrados em metodologia Foi utilizado para criar um arranjo que permitiu o surgimento de dados interessantes através do cruzamento de diferentes elementos específicos.

Na verdade, o ranking teve em conta o número de instituições técnicas, divididas por especialidade, detetadas pelo Google Maps por 10 mil habitantes.

Portanto, os dados foram extraídos do uso Palavra-chave Relacionado às seguintes especializações: Artes visuais, música, artes cênicas e literatura. Para artes visuais, foram pesquisadas palavras-chave como museu de arte, escola de arte, loja de arte, galeria de arte. Os termos sala de concertos, escola de música, loja de música e loja de discos tornaram-se associados à música. Foi teatro, escola de atuação e cinema Palavras-chave Das artes cênicas. O mundo da literatura está associado aos termos biblioteca, livraria e editora.

Em vez disso, foi realizada uma discussão separada sobreprédiopara a análise em que foi considerado um número hashtag No Instagram que contém a palavra-chave “arquitetura” com “cidade”. Como o número de hashtags era muito maior que o número de organizações artísticas, foi utilizada a proporção de hashtags por 100 residentes. Isto evitou a produção de dados distorcidos e um impacto desproporcional da arquitetura em comparação com as outras disciplinas examinadas.

Melhores cidades artísticas por disciplina artística

O que torna essas cidades tão especiais?

Auto Urbino O campo das artes visuais é dominado por obras de arte em pintura e escultura, certamente em parte graças ao rico acervo que elas contêm. Exposição Nacional de Marche. Eu fico entre os quartos de maior prestígio Palácio do Duqueum tesouro de obras-primas de Piero della Francesca e Raphael.

As cidades não são exceção Matera cidade de pedras E com base em Lichia Com a sua requintada arquitectura barroca que o torna um quadro exterior.

Mântua Toma o palco das artes cênicas, que encontra sua expressão máxima na Teatro Bibina A partir do século XVIII e nos espetáculos que compõem a lotada programação doFestival aberto Que acontece em todas as praças da cidade.

Do domínio italiano passamos para a Europa para revelar a cidade mais recomendada para os amantes da arquitetura. E Bilbauque fez da arquitetura inovadora e arriscada sua força e marca.

Bilbao é uma cidade icônica Museu Guggenheim Que traz a assinatura de Frank Gehry, mas também Ponte Zubizori Calatrava e Palácio Euscaldona Em formas muito contemporâneas.