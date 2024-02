Próximo na Netflix: aqui estão todos os filmes e séries de TV que chegam em 2024

O serviço de streaming mais popular do mundo, NetflixEle queria participar Linha principal de lançamentos para 2024 Com a garantia de que muitas produções aguardadas não serão adiadas. Este ano, os fãs poderão redescobrir alguns de seus programas favoritos, como Jogo da 2ª temporada de lula ou Lua Rebelde – Parte Dois: O Terrível Ou enfrente o desconhecido com Problema 3 corpoPara experimentar uma nova aventura ao longo do ano. Eddie Murphy retornará Policial de Beverly Hills 4, Avatar: A Lenda de Aang É a mais recente adaptação cinematográfica live-action, e Jennifer Lopez tentará salvar a humanidade em Atlas. Além das novas temporadas de Emily em Paris, Bridgerton E Diplomata Eles chegarão em 2024.

Abaixo está uma lista dos anúncios mais importantesEmbora lembremos que não cobre todo o conteúdo que chegará durante o ano. Como sempre, acompanharemos você de perto todos os meses com nossas análises mensais.

Jogo de Lula – Temporada 2

Série Netflix Jogo de lula Ele retornará este ano com a tão aguardada segunda temporada. O evento New on Netflix de hoje revela mais detalhes sobre um programa que, mais de dois anos após sua estreia, continua sendo uma das séries mais populares da Netflix. Um clipe mostrado no evento mostra Ji Hoon tomando uma decisão importante. Ele é interpretado por Lee Jung-jae, que ganhou o Primetime Emmy Award de Melhor Ator Principal no 74º Emmy. Ji-hoon abandona seus planos americanos após uma ligação misteriosa e sai em sua perseguição.

A nova temporada dará as boas-vindas ao retorno de outros personagens queridos, como Front Man (Lee Byung-hun) e The Tenant (Gong Yoo). Um novo personagem interpretado por Park Gyu-young estreia.

Bridgerton – Temporada 3 (Parte 1 de 16 de maio; Parte 2 de 13 de junho)

De Shondaland e da nova modelo Jess Brownell, Bridgerton retorna para uma terceira temporada Penelope Featherington (Nicola Coughlan) finalmente abandona sua paixão de longa data por Colin Bridgerton (Luke Newton) depois de ouvir seus comentários insultuosos sobre sua última temporada. No entanto, ela decidiu que era hora de encontrar um marido, de preferência alguém que lhe desse independência suficiente para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe de sua mãe e irmãs. No entanto, devido à sua falta de autoconfiança, as tentativas de Penelope de encontrar um marido falham espetacularmente.

Enquanto isso, Colin voltou de suas viagens de verão com um novo visual e arrogância. Mas ele se sente frustrado ao perceber que Penélope, a única pessoa que sempre o valorizou pelo que ele era, o está tratando com frieza. Ansioso por reconquistar sua amizade, nesta temporada Colin se oferece para ser o mentor de Penelope para ajudá-la a encontrar um marido. Mas quando suas aulas começam a correr muito bem, Colin deve descobrir se seus sentimentos por Penelope são na verdade apenas amizade. O que complica as coisas para Penelope é o seu afastamento de Eloise (Claudia Jessie), que encontrou uma nova amizade num lugar muito improvável, enquanto a presença cada vez mais diligente de Penelope na alta sociedade de Londres torna mais difícil manter a sua relação em segredo. Senhora Whistledown.

DAMELA de 8 de março

Uma garota leal concorda em se casar com um belo príncipe, apenas para descobrir que a família real quer oferecê-la como sacrifício para pagar uma dívida antiga. Presa em uma caverna com um dragão cuspidor de fogo, ela terá que usar astúcia e teimosia para sobreviver.

Séries de TV chegando em 2024

Março de 2024

Cavalheiros

O Netflix Slam – 3 de março

Hot Wheels vamos correr – 4 de março

Temporada 2 a todo vapor – 6 de março

Supersexo – 6 de março

Sinal LS – 7 de março

Temporada 3 do Young Royals – 11 de março

Girls5eva Temporada 3 – 14 de março

O problema dos três corpos – 21 de março

É um bolo? Temporada 3 – 29 de março

De abril a dezembro de 2024

Ripley – 4 de abril

The Upshaws Parte 5 – 18 de abril

Um homem em plena primavera???

Compre a 2ª temporada de Beverly Hills

Bridgerton, Temporada 3 – 16 de maio (Parte 1); 13 de junho (parte dois)

2ª temporada do programa dos anos 90

Gangue da Luva Verde, 2ª temporada

2ª temporada misteriosa

Chegando em 2024

Primitivismo americano

Outra auto série 2

Antracite

Caso Assunta

Crentes

Pombos pretos

Bodkin

Cobra Kai 6ª temporada

Golpistas

Detetives de meninos mortos

O Decamerão

O diplomata segunda temporada

Ecos do passado

Oitava temporada de elite

Alatrnota

Emily em Paris 4ª temporada

Imperatriz 2ª temporada

Érico

Gatos explodindo

Raiva

Rolha de coração 3ª temporada

Hiramandé: Bazar de Diamantes

Roubo de helicóptero

Gentry Chow vs. o submundo

Mundo Jurássico: Teoria do Caos

Liga Espanhola 24

O amor é cego: Alemanha

O amor é cego: Reino Unido

Loucura

Não na segunda temporada

Monstros: A História de Lyle e Eric Menendez

Agente Noturno, Temporada 2

Pesadelos e devaneios

Certificado não é bom

cem anos de isolamento

Nosso mundo vivo

Nossos oceanos

Temporada 4 de Outer Banks

Última temporada 2

O casal perfeito

Combinação perfeita 2ª temporada

Ritmo + Fluxo, Temporada 2

Vendendo Sunset Temporada 8

Sena

Corrida

Jogo da 2ª temporada de lula

Supercélula

Gente doce 3ª temporada

Exterminador do Futuro: Série de Anime

Obrigado, próximo

Para matar um macaco

Ultimato: Casar ou Mudar, Temporada 3

4ª temporada da Umbrella Academy

Mistérios não resolvidos, volume quatro

A 3ª temporada é instável

Programa sem título de Erin Foster

Série musical internacional de grupos femininos sem título, Katseye

Série de comédia sem título de Mike Schur/Ted Danson

Vikings: Valhalla Temporada 3

O filme chega em 2024

Março de 2024

Astronauta – 1º de março

Menina – 8 de março

Abril de 2024

Woody Woodpecker vai para o acampamento – 12 de abril

Lua Rebelde – Parte Dois: Cicatrizes – 19 de abril

Maio de 2024

Descongelado: a história de uma pop-tart – 3 de maio

Thelma, o Unicórnio – 17 de maio

Verão 2024

Hitman – 7 de junho

Al-Ittihad – 16 de agosto

Policial de Beverly Hills: Axel F – verão de 2024

Aviso de gatilho – verão de 2024

Chegando em 2024