Pêndulo, teatro do olhar invisível

Do país de origem ao país para onde imigram, do centro de Lisboa onde trabalham até aos subúrbios onde residem, da sua família à família dos seus empregadores. São as histórias de sete mulheres, ajudantes de família, de Cabo Verde, do Brasil e de outras ex-colónias portuguesas, contadas no palco em PênduloÉ dirigido por Marco Martinez, artista português nascido em 1972, que trabalha entre teatro, cinema e videoarte, e já ganhou prémios em grandes festivais. O programa destaca questões atuais e urgentes, como a imigração, o trabalho de cuidado das mulheres e o passado colonial. No centro do drama, escrito em colaboração com a escritora Gemilia Pereira de Almeida, estão as biografias de atrizes não profissionais. Pendulum foi apresentado em Bolonha como um espetáculo exclusivamente italiano no âmbito do projeto internacional Extended Theatre Prospero, do qual o Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale é parceiro, e Focus Lavoro, um programa de espetáculos dedicado a esta temática. Em Fevereiro estará no Porto, Montego e Berlim. Conhecemos Marco Martinez.

Por que você escolheu lidar com essas questões?

Nos últimos anos, o meu compromisso teatral tem sido em torno da força de trabalho e da forma como a classe trabalhadora está a mudar. Após a pandemia, ficou evidente o papel das mulheres que cuidam da limpeza e do cuidado de idosos e crianças. Até agora tinha lidado apenas com imigrantes portugueses e pela primeira vez voltei a minha atenção para os imigrantes estrangeiros em Portugal. O fenómeno está a mudar, pois muitas mulheres são deixadas sozinhas, deixando os seus filhos em África ou no Brasil, para cuidar dos nossos filhos. Esse movimento também é forte entre os bairros onde moram e o centro da cidade onde atuam. É um movimento físico e acima de tudo emocional. Escolho não só as pessoas, mas as histórias e vidas que vou contar. Passei um tempo com os heróis construindo a estrutura juntos. São histórias pessoais que se tornam universais, e há também um nível de imaginação em que as mulheres misturam a sua vida com a vida dos outros. Os versos não são fruto de improvisação, mas ela acrescentou suas memórias ao texto. Às vezes, as memórias são semelhantes, específicas, mas semelhantes e, ao mesmo tempo, universais. Há também sonhos de infância sobre o que eles queriam fazer quando crescessem, que são verdades dolorosas e claras, e alguns que são distorcidos e pouco claros e que eles querem esquecer.

O “pêndulo” move-se entre o país e o estrangeiro, entre as famílias onde trabalham e os países onde se estabelecem. Mulheres que estão lá, mas não estão incluídas na sociedade. Existe alienação?

O aspecto mais importante é a ideia de movimento básico para o equilíbrio. Se a Europa permanecer estática e fechada, não haverá forma de a encontrar. O mundo tem de se transformar e as pessoas têm de se deslocar, mas ainda não encontrámos o caminho certo. Precisamos destas pessoas, dado o envelhecimento da população da Europa, mas ainda não estamos a lutar para dar aos migrantes os direitos certos. Basta dizer que muitas das mulheres no palco não têm documentos, apesar de terem trabalhado durante anos… Este é um tema mais controverso para países como Itália ou Portugal, que têm uma longa história de imigração. Falta empatia. Nesta história, a memória do colonialismo e da violência que vivenciaram também é muito forte, o que é ainda maior para elas como mulheres. O tema família é muito importante, assim como a ideia de lar: ter um lar e onde e o que é verdadeiramente considerado lar. Para alguns, nem sempre é óbvio, mas onde estão suas famílias. O lar é onde estão as raízes. Para mim, a família é um tema central, talvez o que a une, como é o caso dos trabalhadores que sentem uma responsabilidade, até económica, para com os seus entes queridos.

Foi difícil levar o currículo ao palco?

Sim muito. Pra falar a verdade, você tem que contar a história toda vez como se fosse a primeira, então é como se fosse sempre um novo interlocutor. Isso permite que a urgência seja reavivada e, se a história se tornar uma representação mecânica, o efeito será muito diferente.

O espetáculo começa nos vestiários de um supermercado Europa. Será isto uma metáfora para o mercado de trabalho?

Certo, é onde você compra a força de trabalho, os trabalhadores. As mulheres são como uma mercadoria. Naquele lugar eles esperam alguma coisa, sem saber se serão chamados para um trabalho ou mandados embora.

O que o “pêndulo” representa para você?

O teatro é um meio importante de democracia e, sem ele, não teríamos ouvido estas mulheres e as suas histórias. No dia a dia não sabemos quem são, são invisíveis, têm voz, mas não é evidente e não é ouvida. O teatro é um reflexo do presente, há uma urgência muito clara e o espetáculo é uma oportunidade de despertar o interesse pelo assunto.