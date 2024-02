Vittorio Emanuele de Sabóia morreu

Vittorio Emanuele de Sabóia, filho de Umberto II, o último rei da Itália, e Maria José, morreu. Ele completaria 87 anos em 12 de fevereiro. Morte em Genebra, funeral no sábado, 10 de fevereiro, na Basílica Superga de Torino.

O anúncio foi feito numa nota da Casa Real de Sabóia: “Às 7h05 desta manhã, 3 de fevereiro de 2024, Sua Alteza Real Vittorio Emanuele, Duque de Sabóia e Príncipe de Nápoles, faleceu pacificamente em Genebra, rodeado pela sua família”.

Quem foi Vittorio Emanuele de Sabóia?

Filho do último rei da Itália, herdeiro do trono que nunca alcançou, além de marido, pai, assassino e membro da Maçonaria, Vittorio Emanuele de Sabóia é uma figura muito controversa na história italiana. Tanto que a Netflix fez uma série documental Principe Dedicado à sua personalidade controversa.

O assassinato de Dirk Hammer em 1978 na ilha de Cavallo, na Córsega, mudou sua vida para sempre, mas o filho do último rei da Itália esteve repetidamente no centro de vários escândalos e acabou várias vezes na prisão. Na década de 1970, foi investigado por tráfico internacional de armas em alguns países do Oriente Médio sujeitos ao embargo. Em 2006, esteve no centro de novas acusações de criação de um grupo criminoso voltado para a corrupção e a prostituição, e foi condenado a vários dias na prisão de Potenza. Como parte da investigação, surgiram algumas escutas telefônicas nas quais Vittorio Emanuele admitiu ter atirado em Dirk Hammer e “enganado” as autoridades francesas.

Família Sabóia

Vittorio Emanuele (Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria) de Savoy nasceu em Nápoles em 12 de fevereiro de 1937. No final da Segunda Guerra Mundial, seu pai Umberto II pretendia abdicar para torná-lo rei, mas em 1946 referendo que os italianos escolheram A República abriu as portas do exílio para a família Savoy. Vittorio Emanuele tinha 9 anos quando deixou a Itália: desde 1 de janeiro de 1948, viveu entre a Suíça, a França e a Córsega até ao final de 2002, quando foi revogada a lei que impedia os descendentes masculinos da Casa de Sabóia de entrarem em Itália.

Em 2007, Vittorio Emanuele pediu ao Estado italiano uma indemnização de 260 milhões de euros pelo exílio e a devolução dos bens confiscados em 1948. Mas em 2022 pediu a devolução das jóias da família. Membros da família Savoy afirmam que as joias, compostas por 6.732 diamantes e 2.000 pérolas, que adornam colares, brincos e broches, valem, segundo algumas estimativas, vários milhões de euros. Mesmo o Banco de Itália não conhece o valor de mercado das jóias que nunca foram avaliadas”, respondeu. hoje é Giampaolo Bargelini, Chefe de Relações com a Mídia.

Casamento com Marina Doria e disputa judicial

Apesar da oposição de seu pai Umberto, Vittorio Emanuele casou-se com a esquiadora aquática genovesa Marina Doria em uma cerimônia civil em Las Vegas em 11 de janeiro de 1970 e em uma cerimônia religiosa em Teerã em 7 de outubro de 1971. De seu casamento com Marina Doria, um filho, Emanuele Filiberto, nasceu em 1972. Hoje é uma conhecida personalidade televisiva.

Precisamente, por causa do casamento não autorizado por Umberto II (Marina Doria era de origem burguesa e não nobre), surgiu uma disputa de herança de acordo com a legislação dinástica na Casa de Sabóia, que teria resultado na remoção do próprio Vittorio Emanuele e dos seus descendentes. da linhagem familiar. Sucessão. Os partidários de Emoni de Sabóia-Aosta apoiam o padrão de primogenitura masculina segundo a lei sálica, ou seja, seria baseado no regulamento que permaneceu “cristalizado” em junho de 1946, e que estava em vigor no momento da cessação da a instituição real na Itália.

The Prince, uma série de documentários sobre Vittorio Emanuele de Savoy, está sendo transmitida pela Netflix