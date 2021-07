TimVision revela ofertas para assistir o melhor do futebol e entretenimento ao vivo

mostrar TimVision Assistir ao melhor do futebol nacional e internacional junto com o melhor conteúdo cinematográfico e de entretenimento. A partir de hoje até 28 de julho, será possível subscrever ofertas que incluem conteúdos TimVision e aquelas em condições muito vantajosas. dazn E a Disney +, Mediaset Infinity e Netflix. Desde a promoção de € 19,99 por mês, que permite 12 meses de acesso a todo o conteúdo de entretenimento da TimVision, DAZN e Mediaset Infinity, bem como da TimVision Box, ao pacote TimVision Gold completo a € 34,99 por mês com Disney + e Netflix. A partir de 28 de julho, o preço de oferta do TimVision, DAZN e Mediaset Infinity será de € 29,99 por mês, enquanto o preço do pacote completo será de € 44,99 por mês.

Oferta TimVision para promoção de futebol, esportes e pular verão

TIM lança ‘show’TIMVISION Calcio e Sport ‘ Que inclui, em um pacote, DAZN com todas as extensões Serie A Italiana (Que Liga Europeia e melhor UEFA Conference League Pelos próximos três anos, League Two, La Liga, FA Cup, Speedway e muitos outros conteúdos esportivos), Mediaset Infinity com 104 jogos da UEFA Champions League por temporada mais 17 disponíveis no Canal Net 5, junto com um rico catálogo de entretenimento com o melhor conteúdo – filmes, séries de TV, programas de entretenimento e produções originais – disponível no catálogo TimVision e no Mediaset Infinity. Somado a isso está o catálogo completo do Discover + e Eurosport, que oferecerá Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 Com cerca de 3000 horas ao vivo, grandes eventos de ciclismo (os três Grand Tours, com a exclusiva Vuelta e os clássicos), ótimo tênis (três Grand Slams), basquete (Série A), golfe com exclusividades do PGA Tour e do European Tour, todos desportos de inverno e motores (com o contrato recentemente renovado por 24 horas em Le Mans) e muito mais. Graças à promoção “Skip Summer”, que pode ser activada até 28 de julho, a oferta “TimVision Calcio e Sport” terá um preço inicial de apenas € 19,99 por mês durante 12 meses e o cliente começará a pagar a partir de 1 de setembro. Ao escolher Disney + com a oferta Skip Summer, você poderá ver imediatamente todo o conteúdo Disney + a partir de € 24,99 por mês a partir de 1º de setembro, € 29,99 com Netflix ou € 34,99 para TimVision Gold. A oferta pode ser reservada a partir de hoje para todos os clientes de telefonia fixa e a partir de 15 de julho para móveis. Clientes de outras operadoras interessados ​​na oferta poderão se deslocar até os pontos de venda da TIM. Para quem se inscreveu na oferta “TimVision Calcio e Sport” a partir do dia 28 de julho, o custo será de 29,99 € mensais com o domicílio na fatura. O pacote com Disney + custa € 34,99, com Netflix € 39,99 e o pacote completo € 44,99 por mês. Todas as ofertas têm uma taxa de ativação de 9,99 euros.

TimVision Box para a melhor experiência

Mas não para por aí. O elemento distintivo do show é Fundo TimVision Que será incluído no empréstimo gratuito para uso em todos os programas, para desfrutar da melhor experiência de visualização. O novo decodificador é um dispositivo moderno por suas características técnicas (como Android TV 10, conectividade WiFi 6, nova tecnologia DVB-T2 digital terrestre) e recursos que garantem alta qualidade e fluxo contínuo: Graças a um único controle remoto , será possível utilizar todo o conteúdo da plataforma. O TimVision Box permite que os clientes acessem facilmente canais digitais terrestres, conteúdo TimVision e todos os parceiros como DAZN, Disney +, Netflix e Mediaset Infinity a partir de uma única visualização, além disso, para baixar gratuitamente qualquer aplicativo Android TV existente. Loja de jogos. Na página inicial, os clientes obtêm um guia de conteúdo, parceiros, novidades, sugestões e recomendações, bem como acesso instantâneo a programas com base em tempos de antena. A pesquisa de conteúdo também é feita de forma simples e instantânea com uma interação de voz que permite pesquisar os resultados em todos os seus aplicativos Android TV instalados, juntamente com outras informações disponíveis. Além disso, o espectador que optar por uma conexão TIM de alta velocidade com um modem TIM HUB + e “WiFi Serie A TIM” poderá desfrutar da melhor experiência de acompanhar os melhores eventos de entretenimento e esportes em casa, graças à rede WiFi certificada por técnicos da TIM que garantem a cobertura total de sua residência.

O novo lugar com lendas do futebol italiano

O lançamento do show será acompanhado por um local, no ar de hoje nas principais emissoras de TV, que vê os heróis, nesta nova aventura, os nomes de três grandes heróis do futebol italiano: Ciro Ferraraphilippo insaciável e bobo Fogosa.

Estratégia de equipe de equipe

espalhar em fluxo O conteúdo de futebol e entretenimento é mais um passo na posição da TimVision como o principal agregador de conteúdo de televisão na Itália e também representa um componente importante da digitalização do país.