‘Ndrangheta: Presidente Paviglianti preso em Madrid. Ele tinha 6 telefones

Bolonha – A polícia de Bolonha e da Espanha prendeu o fugitivo ‘Ndrangheta Domenico Paviglianetti, 60, o “chefe dos chefes”, como era chamado nas décadas de 1980 e 1990. Obteve julgamento para a execução de sentenças concorrentes por 11 anos, 8 e 15 dias, Emitido em 21 de janeiro pelo Ministério Público de Bolonha Para cometer os crimes de associações mafiosas, assassinato e montagem para fins de tráfico de drogas. Paveglianetti foi libertado em outubro de 2019, com base em um erro de cálculo da sentença. Ele havia deixado a Itália e fugido para a Espanha.

Paviglianitti foi detido a 3 de agosto pela polícia espanhola Udyco Central e pelos carabinieri do Comando Regional de Bolonha, núcleo da investigação, coordenada pelo Procurador Giuseppe Amato e pelos Procuradores Roberto Cerrone e Michele Martorelli, em cooperação com a Eurojust (Filippo) Spiezia) e em coordenação com o Serviço de Cooperação Internacional da Polícia. É considerado um membro apical da família homônima ‘Ndrangheta, e ainda opera nos municípios de San Lorenzo, Bagalade e Condofori (Reggio Calabria) Com repercussões no norte da Itália, notadamente na Lombardia, e na América do Sul para o Departamento de Tráfico Internacional de Drogas, Paviglianitti já foi condenado à prisão perpétua (mais tarde substituída por 30 anos de prisão) por uma série de assassinatos e crimes relacionados à máfia, cometidos desde a década de 1980. Ele teve um papel de primeira classe, Carabinieri explicou, durante a chamada Segunda Guerra da MáfiaQuando ele e as outras famílias ‘Ndrangheta de Reggio Calabria apoiaram o clã Di Stefano em uma rixa sangrenta com os Condelos. A investigação que levou ao seu rastreamento decorre da nova decisão do Ministério Público de Bolonha, que chegou após um recurso ao Supremo Tribunal Federal que encontrou a conta errada que liberou seu chefe.

Ele tinha seis telefones e 6.000 euros

Quando ficou preso na rua, perto da casa onde morava em Madrid, seu chefe era Domenico Paviglianetti. Seis telemóveis na carteira, seis mil euros em dinheiro e documentos de identidade portugueses falsos. Além disso, a polícia de Bolonha e a polícia espanhola estão conduzindo investigações sobre pessoas que teriam facilitado sua inação, De outubro de 2019, quando ele foi libertado com base no cálculo da sentença que mais tarde se provou estar errada. Quando ele foi transferido, ele estava sozinho, mas há resultados em particular Mulher sul-americana. Os investigadores também estão investigando os relatórios de Paviglianti, para ver se ele retomou seu negócio de corretagem de drogas. A polícia chegou à Espanha rastreando seus familiares e, nos últimos meses, eles e a polícia espanhola realizaram serviços de caça ao homem para localizá-lo.