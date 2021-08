Orlando Furioso Vivaldi – Assessoria de Imprensa da RAI

Por ocasião do Festival Valle d’Itria, a Rai Cultura propõe o drama à música em três atos “Orlando Furioso” de Antonio Vivaldi, com libreto de Grazio Braccioli, encenado na edição 2017 do mesmo festival, que foi veiculado em Quinta-feira, 5 de agosto às 21h15 na Rai5. A orquestra “I Barocchisti” é dirigida por Diego Vasoulis, maestro do Cravo. Os protagonistas da ópera, dirigida por Fabio Serissa, são Sonia Brenna (Orlando), Michela Antinucci (Angelica), Lucia Cirillo (Alsina), Lauriana Castellano (Bradamante), Constantin Dhere (Meduro), Luigi Chivano (Rugero), Riccardo Novaro . (Astolfo).

Coreografado por Riccardo Olivier para a trupe de dança Fattoria Vittadini, o coro é composto por Elena Tereshchenko, Alessandra Della Croce, Christina Vanelli e Soprano. Antonia Fino, Sophia Tomanian, Rossella Giacchiro, Mizosuprani; Domenico Bellicola, Nico Franchini, Tenors; Lawrence Meckley, Dele Hoxa, Massimiliano Guerrieri, Bass – Preparado por Ferdinando Sola.

O novo espetáculo foi criado pelo Festival Valle d’Itria em co-produção com a Fundação Teatro La Fenice de Veneza.