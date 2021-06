A pilhagem da trama NoVax começa com a morte de Michel Merlot em um vídeo satírico

Hoje em dia, fala-se muito sobre a morte Michelle MerlowA cantora de 28 anos morto 7 de junho devido a uma hemorragia cerebral causada por leucemia fulminante. O Ministério Público de Bolonha abrir arquivo Sobre sua morte, para apurar as hipotéticas responsabilidades dos médicos e paramédicos que o ajudaram naquela época. Por causa do vídeo, Michelle Merlot se tornou a nova ferramenta de propaganda أداة Sem Vax Embora nenhuma vacina tenha sido recebida, a família também confirmou.

O jornalista italiano Cesare Sachetti, conhecido como teórico da conspiração da web, Ano Em seu canal Telegram está um vídeo satírico em que o cantor fingia ser um voluntário da “vacina experimental”, fingindo ter estranhos efeitos colaterais. Isso foi o suficiente para reviver a teoria do menino que morreu com a vacina Covid19, que também é compartilhada por outras personalidades na web:

Michelle Merlot, a cantora de Friend, de 28 anos, foi hospitalizada com um caso grave de leucemia fulminante. Este é o vídeo que ele postou há seis meses, no qual ele estava feliz por ser voluntário para uma vacina da Covid, zombando daqueles que afirmavam que a vacina causava efeitos colaterais perigosos. Não temos que fazer nada. As ditaduras são autodestrutivas.