Amici 21, aqui está o pano de fundo por trás da não confirmação de Arisa no elenco

A notícia da reconfirmação falhou Arissa Na tripulação do próximo lançamento de Amigos de Maria de Filippi Foi especialmente comentado nas últimas horas.

todo o mundo’A indiscrição lançada por Dagospia foi seguida por uma postagem raivosa do cantor genovês Que se ressentiu das designações que foram usadas contra ele, Gate Roberto D’Agostino.

notícias de desqualificação Arissa Ele parece mais próximo do oficial e sempre bem informado David Maggio Acabei de dizer o que pode estar por trás dessa falha em reconfirmar.

de acordo com o que ele diz Talvez, Na verdade, Arisa deveria participar da próxima edição do Pekin Express , que será transmitido céu, mas isso teria tornado impossível participar da primeira parte do amigos, que começará no início deste ano do que nas versões anteriores.

nesse ponto Arissa Entre os dois programas, ele escolheria participar amigos, e até mesmo produzindo talentos para “recompensá-la” pelo dinheiro escondido que ela teria por participar dele Pequim Express (Falava-se da monstruosa cifra de € 200.000), ele também teria aumentado o seu salário.

As coisas pareciam definidas, mas então veio outra transformação da cantora, desta vez por motivos pessoais.

Nesse ponto, a produção amigos, que entretanto estudava alternativas, já recebeu disponibilidade de Raimundo Todaro Para participar do programa e houver proposta de um Lorella Kocarini Para passar a lecionar na aula de canto (substituindo assim Arissa) Com Todaro Quem teria ocupado o lugar vago na aula de dança em vez disso.

enquanto Arissa Ela resolveria seus obstáculos pessoais e reapareceria, mas, salvo os efeitos dramáticos de última hora, as decisões agora estavam tomadas. Quanto ao cantor, não amigos Nenhum Pequim Express.