Eliminatórias globais, reforma e ganhos de capital: quantos pontos em uma bola de futebol

Na esperança de terminar o ano na fumaça branca do Salernitana (a Serie A de 19 times seria ruim …), o mundo do futebol, com seu chefe Gabriel Gravina, deve chegar a 2022 com datas cruciais. A chave para tudo, é claro, é a Final Mundial em março: os azzurri seguraram suas vidas, em um grupo não tão horrível, e agora precisam vencer dois jogos (Macedônia do Norte, depois, fora de casa, para a Turquia ou Portugal) . Pulamos a Copa do Mundo de 2018 na Rússia (Tavecchio renunciou), e uma aparição criaria muitos problemas até em Gravina. Haverá divergências intermináveis. Este ano, Gravina foi facilmente reeleito como Presidente da FIGC, juntou-se ao Conselho de Administração da UEFA e, em Giunta Coni, ganhou o Campeonato da Europa. Mais do que isso … Agora este playoff não é nada simples: tudo está nas mãos de Mancini e dos seus atacantes. Gravina não pode fazer nada além de manter o ambiente o mais pacífico possível.

Depois de superar esse obstáculo, teremos que lidar com vários problemas que se acumularam nos últimos meses: ganhos de capital (com muitos clubes participantes), reforma de torneios, regras mais rígidas de admissão a torneios. Problemas sérios. Tempo perdido na reforma: Gravina esperava desfazer o nó até o final do ano (seja na Assembleia Federal ou em assembleia extraordinária). Não foi possível, por vários motivos, até porque, francamente, não houve muita colaboração por parte de algumas ligas e componentes. É um obstáculo, um obstáculo para a reforma, que deixou muitos presidentes federais presos. Mas deve ser. A epidemia abrandou, claro, mas até o próprio governo, que impôs ao mundo do futebol o diferimento de impostos, espera algo mais. O setor profissional está crescendo. Existem muitos clubes, precisamos cortar certas regras e colocá-las em vigor. O tempo para isenções deve expirar (veja timeshare). para todo sempre.

Lega Pro com WeArena para o primeiro Campeonato ESerieC

A Lega Pro assinou um acordo estratégico com a WeArena Entertainment Spa para desenvolver o eSerieC Championship, o primeiro projeto nacional dedicado ao mercado de e-sports. O torneio eSerieC irá, para o conhecimento da Lega Pro, se tornar um catalisador tangível para o desenvolvimento do mundo dos e-sports na Itália, com o objetivo de fazer com que o maior número de clubes de futebol Lega Pro participe, perceba e se envolva cada vez mais fãs e entusiastas. A Lega Pro e a WeArena Entertainment trabalharão juntas para alcançar um maior crescimento dos esportes eletrônicos, não apenas de um ponto de vista puramente competitivo, mas também de um ponto de vista de valor e cultural. A parceria também inclui o desenvolvimento de medidas de responsabilidade social relacionadas a esportes eletrônicos, bem como webinars educacionais. “Graças a esta parceria plurianual, o Lega Pro apresenta-se cada vez mais como jovem, dinâmico e moderno – explica Marcel Volpis, Vice-Presidente responsável pela Área Comercial – já no final do primeiro ano de actividade pretendemos apresentar-nos em o mercado como uma rede com maior número de times “exportadores” As empresas poderão se conectar ao objetivo da Geração Z, sem esquecer as oportunidades de visão que nos ofereceremos 60 clubes em patrocínios e redes sociais. saltar para o futuro, e a WeArena, já ativa na Itália com outros formatos de entretenimento para eesports e no mundo digital, ajudará Nossos clubes estão em crescimento neste setor específico ”, conclui Vulpis.