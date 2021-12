Diana del Buffalo não foi vacinada. Explosão no Instagram e insultos – Chronicle

Roma, 30 de janeiro de 2021 – “Eu não sou vacinado porque fui aconselhado a fazê-lo Do meu GP. “atriz Diana Del Buffalo Ele acaba na rede social por dizer em uma transmissão ao vivo Instagram que não esteve sob o controle anti-Covid, e não o fará porque foi aconselhada por seu médico de família. “Agora entendi ‘Não sei se estarei lá no Natal'”, escreveu uma usuária. Outra acrescenta, comentando em uma postagem de seu novo filme: ‘Como posso vê-lo no cinema se não’ t Não te come fax? ‘. sob chuva crítica e insultos Tomei banho depois da transmissão ao vivo, com algumas exceções para mensagens de apoio e agradecimento, a atriz respondeu com uma mensagem em suas histórias do Instagram: “Quando entrei no mundo do entretenimento – escrevi na rede social – imediatamente entendi que ali eram dois tipos de jornalistas: os que fazem do For Passion e os que vendem a mãe para ser manchete como “.

“Vou explicar tudo o mais claramente possível – continuou a atriz – porque isso é o que eu sou, uma pessoa óbvia: Isso mesmo, não sou restaurante porque meu médico me aconselhou a não vacinar, infelizmente devido à genética familiar Eu tenho um coração dançanteNada sério, mas ainda estou assistindo. Senti dentro de mim que queria ouvir o meu médico e foi o que fiz. “

“É claro – e conclui – que os insultos que recebo são fruto desta sociedade onde a diversidade não é aceite … Constato, com algum pesar … Parece ridículo mas também o compreendo. abraço (padrão)“

A atriz, junto com um grande elenco, foi recentemente selecionada para participar da próxima edição de ‘lol – quem ri lá fora“Série de TV Amazon Prime. “A coisa mais difícil e divertida que já fiz na minha vida ”, ela sempre se declarou em seu perfil no Instagram.

Covid na Itália: Boletim de 30 de dezembro

Leia também:

Zona laranja: duas áreas estão em risco. Regras de vacinação e não vacinados