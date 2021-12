Mais de 100 parcerias em 2021

Na italia o nome sócios Ele se destacou com o importante acordo firmado com o Inter como patrocinador principal.

realmente através Socios.com Os fãs têm a oportunidade de se conectar mais com seu clube favorito.

As seleções italianas que têm um acordo de patrocínio com o Socios são os três nomes tradicionais italianos, Juventus, Milan e Inter, além de Roma, Nápoles, Bologna e Novara.

Também no futebol encontrei espaço nos EUA através do i Revolução da Nova Inglaterra.

Caminhando alguns quilômetros, encontramos dois clubes mexicanos que têm parceria com sócios Em 2021: trata-se de Atlas Futebol Clube e Santos laguna.

Já no Chile e na Colômbia, a plataforma criada por Chili’s entraram diretoUniversidade do Chile e em Milionários, que são dois outros clubes históricos da América do Sul.

Depois o Brasil, onde Sosius encontrou terras férteis e firmou parceria com ele Atlético MineiroE CorinthiansE flamingoE Palmeiras e São Paulo.

A Espanha tem um acordo global com a LaLiga, bem como relações individuais com ela BarcelonaE Atletico MadridE Valencia e Levante. Indo um pouco mais para o oeste, encontramos uma parceria com Federação portuguesa.

Já na França, Socios é patrocinadora da Paris Saint-Germain e Mônaco; na croácia Dinamo Zagreb E na Suiça Jovens garotos. Fan Token também está encontrando espaço no futebol polonês por meio de parceria com Legia Varsóvia.

Na Holanda, Bélgica e Chipre, por outro lado, o sócios Eles são diretos com Fortuna SittardE São Troydens e Apollon Limassol.

E, por fim, a Turquia, onde a empresa é sócia de sete clubes: GalatasarayE TrabzonsporE GoztepeE Istambul BasaksehirE Samson SportE anestesiaE Gaziantep FK.