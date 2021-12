Para aumentar a conscientização, o NORAD rastreia a jornada do Papai Noel

Este ano, foi comemorado o sexagésimo sexto aniversário do lançamento do programa NORAD (Comando de Defesa Aérea da América do Norte) está rastreando o Papai Noel. Um programa de entretenimento de Natal organizado desde 1995. O programa visa traçar a jornada do Papai Noel durante a véspera de Natal mágica, sua partida do Pólo Norte. O site de monitoramento foi ativado no início de dezembro (este ano, em 1º de dezembro). Até mesmo a viagem de um dia que as crianças adoram, ele oferece um cronômetro de contagem regressiva com jogos e entretenimento de todos os tipos. No período que antecede o Natal, ele oferece uma visão de uma vila ártica, filmes, teatro, jogos, música e muito mais. Todos disponíveis em site oficial.

Rastreie a estrada do Papai Noel em 2020. Créditos: NORAD

O entretenimento NORAD está disponível em oito idiomas: inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, japonês, português e chinês.

O que é NORAD rastreia o Papai Noel?

A magia do Natal começa às 4h EST do dia 24 de dezembro (10h ET). Os visitantes do local poderão observar o Papai Noel se preparando para a jornada que traz todas as crianças ao espírito natalino. Então, duas horas depois, rastreadores de todo o mundo, ligando para 1-877-Hi-NORAD (1-877-446-6723), poderão perguntar onde o Papai Noel está. Infelizmente, mesmo aqui o vírus deixou uma memória. O número de operadoras de telefonia no NORAD foi reduzido, por isso nem sempre é possível falar com uma pessoa normal. Freqüentemente, a pessoa tem que se contentar em ouvir uma mensagem gravada sobre a localização exata do Papai Noel e suas renas.

O NORAD Rastreia o Papai Noel também criou um aplicativo para que qualquer pessoa que acredita no Natal possa acompanhar o Natal até o lançamento oficial do Papai Noel. Oportunidades de rastreamento também são fornecidas por meio das redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram; Bem como de plataformas de parceiros de programa, como: Bing, Alexa da Amazon e OnStar. Isso permite que qualquer pessoa, de forma elementar, atualize em tempo real a localização do bobsleigh mais famoso do mundo.

Origens do Caminho

O programa começou em 24 de dezembro de 1955, quando um jornal local de Colorado Springs deu às crianças o número de telefone do Papai Noel. O número corresponde, no entanto, a um número do centro de comando defesa aérea continental (konad) Colorado Springs. O coronel Schop, durante o serviço naquela noite, disse aos membros de seu esquadrão para enviar a localização atual do Papai Noel. Assim começou a tradição transmitida até hoje, com o programa NORAD: CONAD Evolution.

O serviço é possível no século 21, graças a um grande grupo de voluntários, tanto militares quanto civis. Cada um deles atende cerca de 20 ligações por hora. A maioria deles ocorre em 25 horas, das 2h do dia 24 de dezembro às 3h do dia 25 UTC.

O programa é financiado por patrocinadores governamentais não americanos e canadenses. A promoção deste evento é garantida por Setor de Defesa Aérea do Nordeste Da Guarda Nacional Aérea do Estado de Nova York e de Escritório de Informação Naval O Santuário Marinho em Fort Carson, Colorado. Outras agências federais dos EUA, como NASA e NOAA, bem como as Forças Armadas canadenses, estão envolvidas no anúncio.

NORAD EM RESUMO

Em 1958, os Estados Unidos e o Canadá formaram o NORAD para alertar e defender o continente com mais eficácia no caso de um ataque. a Comando de Defesa Aérea da América do Norte Ele verifica as vias aéreas em busca de intrusões, como aeronaves ou mísseis, e avisa se um objeto desconhecido deve entrar nas vias aéreas protegidas e, mais recentemente, nas vias navegáveis.

A organização é chefiada por um general nomeado pelo Presidente dos Estados Unidos da América e pelo Primeiro-Ministro do Canadá. O atual comandante, almirante Timothy J. Keating, da Marinha dos Estados Unidos, está estacionado na Base Aérea de Peterson, na Califórnia.para Colorado.

Como o NORAD é o protetor dos céus da América do Norte pelo resto do ano, ele está especialmente equipado para essa missão.

Norad Leader diz: Vinte e quatro horas por dia, 365 dias por ano, O NORAD defende a América do Norte monitorando aviões, mísseis, lançamentos espaciais e qualquer outra coisa que voe dentro ou ao redor do continente norte-americano.

Satélite Norad

O objetivo é educar e educar os americanos e o mundo. Na verdade, o que começou como resultado de um erro de digitação se transformou em um dos maiores programas de alcance comunitário do Departamento de Defesa.

O satélite NORAD. Créditos: NORAD

O rastreamento começa com o sistema de radar NORAD, denominado Northern Alert System. Este poderoso sistema de radar possui 47 instalações localizadas no norte do Canadá e no Alasca. No momento em que o radar nos informa que o Papai Noel decolou, o NORAD começa a usar os mesmos satélites usados ​​para fornecer alertas meteorológicos para possíveis lançamentos de mísseis com destino à América do Norte.

Os satélites do NORAD estão em uma órbita geossíncrona – uma frase interessante que significa que um satélite está sempre estacionário no mesmo ponto da Terra, 22.300 milhas acima da Terra. Os satélites possuem sensores infravermelhos, o que significa que eles podem ver o calor. Quando um foguete ou míssil é lançado, uma grande quantidade de calor é produzida, o suficiente para ser visto por satélites.