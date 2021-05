Gavin MacLeod, capitão Stubing de ‘Love Boat’ está morto – Corriere.it

O Morto Gavin MacLeod: Capitão barco do Amor Ele saiu aos 90 anos. O ator, vestido como a sorridente e reconfortante capitã Meryl Stubing que cuida de seus passageiros durante as férias dos sonhos, foi um dos protagonistas da série de televisão americana ambientada em um navio de cruzeiro e apareceu em todos os 249 episódios produzidos entre 1977 e 1987 É transmitido na Itália desde 1980. Ele confirmou a morte de seu sobrinho Mark C à Variety. Ao longo de sua carreira, ele estrelou em muitos filmes e seriados, incluindo Mary Tyler MooreEle interpretou um jornalista e recebeu duas indicações ao Globo de Ouro (1975 e 1977).

pregador

Gavin MacLeod, nascido Alan George C. (Monte Kisco, 28 de fevereiro de 1931) foi notado por Blake Edwards em 1958, fazendo-o aparecer na peça processo de anágua (Ele era um marinheiro) Então ele também o escolheu Festa de Hollywood (1968). popularidade barco do Amor Foi o seu clímax e os seus limites: as suas aspirações por peças dramáticas ou mais complexas foram frustradas e o ator sofreu uma profunda crise pessoal e profissional, da qual se recuperou graças à fé cristã evangélica. No terceiro milênio dedicou-se sobretudo à atividade do pregador e às campanhas de testemunho aos navios de cruzeiro na América.