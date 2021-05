Garçom robô servindo em um cruzeiro feito em Siena – Chronicle

Sinalunga (Siena), 28 de maio de 2021 – Ele veio do espaço e depois de crescer entre Chianina e Nobile, realizou seu sonho de se tornar um barman. Utopia sim, mas até certo ponto porque Rob, o robô com aparência humana, fez sua primeira aparição como garçom há alguns dias no restaurante em Cruzeiro Preparado para futuros cruzeiros estelares, o MSC Virtuosa foi lançado nos estaleiros de Saint Nazaire perto de Nantes, que decolou em 20 de maio de Port Southampton em seu cruzeiro inaugural.

Ele tem oitenta metros de altura, está vestido com roupas espaciais, e seu rosto lustroso pode expressar várias expressões e permitir que os convidados apreciem sua performance.

Capaz de se mover em um espaço circular na faixa de poucos metros, que é o resultado de uma ideia de projeto do engenheiro Leonardo Giannini Di Montepulciano, como sócio e diretor da empresa sediada em Sinalunga, Eng. Emmanuel Giardi por Bettolle. Empresa especializada ao longo do tempo na implementação de projetos especiais de elevado conteúdo tecnológico na área da indústria pesada, engenharia farmacêutica e entretenimento.

“Rob Emmanuel explica – ele foi educado e treinado por cerca de dois anos e faz parte de um projeto de totem robô muito maior e um projeto de bar que inclui ilhas promocionais para servir comida como vinho, café e sorvete. É capaz de reconhecer a presença de convidados a poucos metros – acrescenta Emmanuel – e tem a capacidade de interagir com eles com gestos e frases, enquanto prepara os pedidos e também pode falar 8 línguas diferentes, do italiano ao inglês, do alemão ao Espanhol, do português ao francês, japonês e chinês. Ele é capaz disso para embalar coquetéis Com ingredientes selecionados pelos usuários entre 20 bebidas alcoólicas diferentes, 10 xaropes, 6 sucos, 3 refrigerantes e, a pedido, guarnecem também com uma rodela de limão. Foi uma sensação ótima – continua Giardi – participar do cruzeiro inaugural e ver a área em que o protagonista Rob havia sido invadido por clientes e mídia ansiosos para admirar o recém-chegado e como ele também fez notícia sobre isso para a BBC. Foi um dia muito intenso e cheio de ansiedade, por um lado, e orgulho, por outro, daquilo que alcançámos; Um exemplo único no mundo, fruto da perseverança e dedicação ao trabalho que todos demonstramos ao longo dos anos. É uma pena – ele conclui que a emergência de saúde estendeu os prazos de entrega, forçando Rubina a usar uma máscara, durante a pandemia. “