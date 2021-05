“O escritor William Shakespeare morreu”, um deslize sensacional na TV

Da Argentina chegam notícias difíceis de acreditar. No anúncio da morte William Shakespeare, o primeiro homem a receber a vacina contra a Covid, o que aconteceu há poucos dias, foi confundido pelo jornalista do Canale 26 Noelia Novillo com a conhecida escritora. O vídeo da televisão argentina rapidamente viajou pelo mundo, chegando à Itália na redação do Corriere della Sera, Repubblica e outras mídias.

“Temos notícias que nos deixaram todos sem palavras, dada a grandeza do homem. Vamos falar sobre William Shakespeare e sua morte. Um dos mais importantes escritores da língua inglesa”, disse o apresentador.

Na verdade, Shakespeare foi um dos escritores e dramaturgos mais famosos de todos os tempos, e devemos a ele obras do calibre de ‘Romeu e Julieta’ ou ‘Hamlet’; É uma pena que ele morreu em 1616.

O anúncio do repórter contrastou com as fotos da reportagem, que na verdade mostravam o homem de 81 anos Morreu há alguns dias Faz uma longa doença.









Virgil News | 2021-05-29 16:19