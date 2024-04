Gianni Morandi, o mistério da foto que circula nas redes sociais dela usando tapa-olho. “Briguei”, brinca, mas na verdade foi operado

paraFederica Banderalli

Uma postagem vaga irrita os seguidores da cantora. Cremonini escreve em polonês: “Sa fet Gianni?

Novo emprego para Gianni Morandi Preocupa os fãs: o artista compartilhou uma foto sua no Instagram, em close extremo, com um tapa-olho e os dizeres “Eu briguei…”. A postagem surge após o cantor ter ido ao hospital visitar o meio-campista Polônia Louis Ferguson Ele foi submetido a uma cirurgia de fratura cruzada e também subiu ao palco em Bolonha para cantar um dueto com Annalisa.