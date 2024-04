A extraordinária edição Tg1 de Carlo Conte foi interrompida após os ataques iranianos em Israel

O episódio dos melhores anos de Carlo Conte foi interrompido por uma edição excepcional do Tg1 para atualizar o ataque iraniano a Izzarrili. Quando a linha voltou ao estúdio, o apresentador comentou a situação.

Durante o segundo episódio de Os melhores anos, que foi transmitido no sábado, 13 de abril, na Rai 1, os criadores do programa interromperam Carlo Conte para lançar a edição extraordinária do Tg1 para informar os telespectadores sobre o ataque iraniano contra Israel. Carlo Conte, de volta ao estúdio, expressou sua opinião sobre a situação: “Claro que não é fácil retomar o espetáculo depois de notícias tão terríveis vindas das terras torturadas“.

Palavras de Carlo Conte após o intervalo

Carlo Conti interrompe Raff para dar a fala de uma edição especial do Tg1. depois atualizações de guerra, As câmeras voltam ao programa, mas o clima mudou completamente: o apresentador e o cantor continuam sérios e o clima é cheio de charme. Após alguns segundos, Carlo Conte explicou:Claro que não é fácil retomar o espetáculo depois de notícias tão terríveis vindas das terras torturadas. Nos melhores anos falamos dos anos sessenta, setenta e oitenta, e muitas vezes houve muitas guerras. Obviamente, o homem ainda não entendeu nada. Guerra é guerra e pronto, só existe uma palavra: paz. Esperamos e confiamos que há muitos homens de boa vontade que podem compreender isto. Vamos começar de novo com a música, tem uma música que dá certo, porque é sobre o infinito, e então esperamos que o infinito seja melhor“.

O episódio adiado do Tale e Quale Show

Não é a primeira vez Carlos Conte Ele se vê obrigado a enfrentar tal situação, ainda no dia 27 de outubro, início do episódio Mostre isso e aquilo Foi adiado para dar lugar à edição excepcional do Tg1. Um adiamento necessário para actualizar a evolução do conflito entre Israel e o Hamas, com os violentos bombardeamentos de Gaza e o aumento da tensão. As palavras do apresentador assim que a transmissão começou foram: “Todos temos acompanhado esta edição excepcional do Tg1, o gelo e o silêncio caíram sobre o nosso estúdio, é difícil proporcionar entretenimento e variedade mas temos que seguir em frente. Como sempre, tentaremos trazer diversão e leveza para vocês, com muita tristeza em nossos corações. Até breve, como sempre, com Tale e Quale“.