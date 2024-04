Chinatown, Castelo Sforzesco, Universidade Católica e Varedo

O tempo de espera acabou. A Design Week retorna de segunda-feira, 15, a domingo, 21. «A cidade está pronta – confirma Paolo Casati, Diretor Criativo da Fuorisalone.it e do Brera Design District -. Os edifícios são excelentes, com… +20% mais eventos em comparação com 2023, um ano recorde. Porém, crescimento não significa confusão: o objetivo é uma gestão precisa e organizada do evento”. O objetivo é reduzir o caos também ao nível do acesso às instalações “e este é um legado positivo que o período Covid nos deixou”.

Mais de mil eventos em 18 bairros da cidade, do centro às periferias, para uma maravilhosa festa ao ar livre para todos, abençoada pelo bom tempo. Além das zonas clássicas de Fuorisalone, nomeadamente Statale, Tortona, 5Vie, Brera, Durini, não faltam novidades: «como Castelo Sforzesco: Pela primeira vez as colunas da Sala dei hospedam uma instalação, Transitions by Stark. Não confundir com o designer Philippe Starck que assina a obra A cada três anos.

Na Cidade da Moda não faltam marcas de luxo e de moda, desde a Zegna, que também desenhou o novo oásis na catedral, entre outras coisas, à Saint Laurent, da Hermès à Pilota, da Loewe ao Palazzo Citterio, da Stone Ilha para Moncler.

Entre as novas áreas que devem ser descobertas, além de Alcova em Varedose destaca na cidade Paulo Sarpi: Um imponente portal será erguido na entrada de Chinatown, “a instalação mais emblemática da região”. “Então também ganharão vida as vitrines da Via Sarpi e os estúdios de designers e designers gráficos do bairro, como a galeria Luisa delle Piane”, explica a arquiteta Michele Brunello, uma das promotoras do projeto. “Como você quer diferenciar Sarpi de outras áreas? “Estamos fazendo projetos, não sites, que continuarão mesmo depois da Design Week.” READ "Eu traí minha esposa com..."

A comunidade chinesa também participa deste evento Com marcações no Centro Cultural, bem como no Adi Design Museum e na Fabrica del Vapore. Porém, entre os grandes clássicos do evento, A exposição-evento, com mais de 40 instalações em seis locais diferentes, foi projetada pela Interni, uma revista do setor que comemora 70 anos. «Em mais de 30 anos de Fuorisalone – declara Gilda Bogardi, Diretora da Interni – o evento se estendeu a toda a área urbana, ocupando todos os espaços possíveis: das galerias mais comuns aos espaços mais representativos, como museus e galerias de arte , até ambientes “extraordinários” como oficinas, armazéns e fábricas abandonadas, incluindo locais monumentais que, graças às instalações temporárias da Design Week, mostram uma nova dimensão ao grande público do evento: é assim.Universidade Católica do Sagrado Coração, Que pela primeira vez passam a fazer parte dos nossos escritórios ao lado dos espaços institucionais históricos da Universidade e do Jardim Botânico de Brera.” Podem ser descobertos na Cattolica “Sonosfera” – o anfiteatro tecnológico para ouvir música – mas também vídeos e animais em os quadrados.

