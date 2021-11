Ellaria Spada, calcanhar e barriga: uma das maravilhas da natureza

Ellaria SpadaA gravidez a deixa (ainda) mais bonita. Por outro lado, se é verdade que uma mulher fica cada vez mais brilhante quando está esperando um filho, sem falar no estado de maravilha natural como a atriz latina, esperando por ela terceiro filho Por marido Kim Rossie Stewart.

Ellaria chega à sessão de cinema familia selvagem, no Cinema Cavour em Roma, 18 de novembro de 2021, em ótimo estado: casaco espinha de peixe, gola alta preta, saia de couro e (pelo menos) salto agulha de 12cm. Cabelo preto comprido, corvo bufante em trança, maquiagem natural e colar de ouro.

Ilaria Spada: Social, anunciando sua terceira gravidez

Ilaria deu o A notícia da gravidez nas redes sociais, em 10 de novembro em conjunto com o lançamento de sua capa na Revista F, com A Uma postagem compartilhada em seu Instagram que carregava a capa, o estômago bem à vista e a legenda: “Estou compartilhando com vocês algumas novidades 🤗 sobre a obra …. e não só …. como se depreende da foto da capa … Prova: o inchaço não é colite! 😝 Muita alegria! !!!!! 🌸🌸🌸 “

Ellaria Spada, a chegada do terceiro filho depois de Ituri e Ian

Ellaria Spada será mãe em 2022. Para a atriz latina, nascida em 1981, este é o terceiro filho com o marido Kim Rossi Stewart, que se casou em 2019. Em 2011 nasceu Ettore, NS em 2019Pouco depois do casamento, Ian. “Cada filho que chega me melhora. E melhora o casal. Então, por que parar? Claro, você tem que ser mais organizado, mas eu adoro família grande, festas e aniversários. Uma criança só pode vir quando você se sente completamente amada. nosso melhor ”, admite Ilaria.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, seu grande amor

Ilaria E Kim Eles se conheceram e se apaixonaram por ele em 2010. O amor à primeira vista é tão repentino e raro que a atriz engravidou poucos meses após seu primeiro encontro. Depois de 11 anos e (quase) três filhos, pode-se dizer que seu filho é verdadeiramente amor com Capital A.