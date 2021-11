Virginia Raphael e seu segredo para o físico “Belin”

Suas paródias de mulheres famosas são as mais famosas na TV e no palco, mas o fato de Virginia Rafael conseguir imitar com tanta habilidade uma personagem como Belen Rodriguez que a torna quase indistinguível da showgirl também se deve ao seu físico incrível. Gazzetta.it descobriu como conseguia manter um físico tão invejável. Virginia não segue dietas radicais, mas tem hábitos alimentares que a ajudam, além de se dedicar à atividade física constante.

Café da Manhã no Rocky Balboa

Ela explicou em algumas entrevistas que pode ser definida como a “dieta do café da manhã”: para ela a primeira refeição é a mais importante e ela come muito. Na verdade, disse a atriz, ela percebeu que comer muito no café da manhã não faz engordar: torrada integral, mel e muitas frutas, mas quando tem tempo até se permite um café da manhã “Rocky Balboa” com ovos e ricota. E se precisa de um lanche, prefere amêndoas, enquanto no almoço e no jantar tenta limitar os carboidratos. No entanto, à noite, não se negue a tomar um bom vinho tinto.

Esportes

Virginia Raphael adora a atividade física, ela é necessária não só para manter a forma, mas também como um antiestresse. É por isso que ela vai constantemente a uma academia perto de sua casa, onde há um personal trainer que lhe oferece exercícios direcionados. Além disso, quando pode, ele corre e caminha longas distâncias. Ele também postou no Instagram uma foto na qual joga golfe e tênis. Em suma, ela é atlética em todos os aspectos e sua força física provou exatamente isso.

Ansa e fotos do Instagram