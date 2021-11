Kevin Spacey deve $ 31 milhões a ‘House of Cards’ – Ultima Ora

(ANSA) – NOVA YORK, 22 de novembro – Após dois anos de uma batalha judicial nos bastidores, um júri decidiu que Kevin Spacey pagará US $ 31 milhões aos produtores de “House of Cards” por violarem as regras de conduta sexual . assédio.



A decisão da arbitragem foi apresentada pela produtora Mrc no Tribunal Superior de Los Angeles.



Spacey, que interpretou o presidente Frank Underwood, foi afastado da popular série Netflix após alegações de comportamento predatório em relação a jovens adultos. As denúncias geraram uma investigação interna que levou à desqualificação do ator para o papel e para a equipe de produção.



No julgamento, também foi mencionado que Mrc havia sofrido danos devido ao comportamento de Spacey, incluindo ter que interromper a 6ª temporada de “House of Cards”, reescrevendo o roteiro e encurtando-o de 13 para oito episódios para cumprir os prazos de programação. . (Lidando).