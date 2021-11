Homens e mulheres: a opinião de Shea no episódio 22/11/21

Muito legal Maria de filippi ao tentar realidade desconcertante (cit) Para turvar um pouco as coisas e criar um pouco de ruído ao redor do arquivo trono clássico. É muito lamentável que as coisas estejam realmente mais do que claras. E não, eu não acho que eles estão indo como você diz, é isso.

Alessandro Verdolini NS cipriena aftm eles vão até ser “Debaixo” a partir de Andrea Nicole ContiNa opinião dele? mas onde? Desde quando antes de tudo? Mas se um for mais falso do que o outro, não perco a mínima chance de nos lembrar!

Não sei se Rainha maria E eu estou assistindo o mesmo programa, eh, talvez da gravação à edição eles cortem as partes essenciais que justificam suas palavras. mas em episódios homem e mulher Eu vi que a única coisa que combina com Fu hoje é o silêncio seletivo delelindo anjinho (cit) di Siriani.

quem – qual Andrea Nicholl Ela tem um caráter exigente, ela mesma o admite. Vimos desde o início que ele não encontra dificuldade em fazer um confronto dialético e que é capaz de argumentar ponto por ponto com firmeza. mas ao contrário Gianni Sperti quem pensa assimAté as frases que ele diz como as expressou … os assusta!‘, Eu vejo uma garota que simplesmente sabe como se expressar no italiano correto (o que eu entendo que seja quase uma miragem, pelo amor de Deus) e – apesar de sua propensão para Avtim Esteja claro desde o início – ele não se embaraça facilmente. Ou pelo menos tente, vamos, agradecemos pelo menos tentar.

Por dois meses, em minha opinião, foi muito restaurador diante da completa ausência de reações dessas duas pessoas, que permaneceram agachadas ali de qualquer jeito. Quer o tronista se abrisse com o rival, contando detalhes íntimos e inquietantes de seu passado, quer ele se aproximasse fisicamente ou o beijasse, eles estavam lá, em sua atitude hierática. imóvel como gnomos, sem emoção como nenhum fac-símile diante de uma bandeira.

Hoje, sempre com a elegância que o distingue, Nicole Finalmente, eles enfatizaram o absurdo completo de seu comportamento. Siriani qual qual”Ele não veio nem pretende vir maisDepois que eu disse a ela credibilidade O amor está na frente de todos só porque ela saiu para falar com ele Alessandro quem saiu do estúdio. Você está conversando. Quer dizer, esse cara nem reagiu a limões Verdolini Mo quer que acreditemos que duas palavras com ele nos bastidores são “desrespeito“

ele disse tudo bem Nicole. Se ela se levantasse enquanto ele estava anunciando para ela credibilidade Amor talvez sim, o aborrecimento estava lá. Mas o momento deles acabou, ele o trouxe para casa, e ele sentiu falta de dançar por causa do drama. Alessandro, nada mais. “Falta de respeito“Onde, por favor?

NS Alessandro Bem, outro que eu recomendaria. Apostava nos episódios em que tocava tronista com o rival, e depois saía do estúdio zangado com a gravação talvez mais positivamente, para ele, por ter acabado de ver o lado de fora Nicole ele disse para Siriani Que depois de dois meses ele nem sabia quem era? Mas quem acreditaria nisso?

Sem falar em acusá-la de não agradecê-la pelo presente que a equipe editorial lhe enviou. Nicole – Tendo determinado que se era um gesto para ela, ela não viu necessidade de falar sobre isso na frente de todos – ela imediatamente respondeu com o seguinte:Na verdade, assim que me sentei, olhei para você e disse obrigadoEle ficou atordoado com Mansheya *, que ele tentou usar como uma razão para sua raiva falsa, virando a omelete, dizendo:Eh, mas eu não vi todo esse entusiasmoPuro relaxamento, certo.

mas onde, Marie? São dois falcões de primeira ordem, é isso! Eles obviamente não brilham com o personagem, ok. Mas se não for fácilRelações sexuais com um homem como um homem“Na verdade, para não mencionar quando você desempenha um papel tão descaradamente. E se Alessandro diz que”Agora eu estou aqui e estou lá até o fim“Não é certo porque”Sentimentos que você coloca em jogo‘, mas não perca os closes Canal 5. e se Siriani “Ela pega e traz de volta aqui eu acho que em meia hora“Não porque ele sinta uma deficiência irreprimível Nicole, Huh, mas a maior parte da luz vermelha.

Ah, e deixe-me dizer mais uma coisa, já que estou nisso. Que tal “Vocês são aqueles que os aceitam, não aqueles que os aceitam. Você os coloca em posição de beijar. Naquele momento ele se move, mas você opta por tê-lo“Fiquei empolgado. Mas quem diz a ele, Mo, que deve ser sempre assim, e para todos, aliás? Isso se não tivermos”Escolhida para ser beijada“Isso é chamado de outra forma, hein.

Hoje eu vi que é particularmente excêntrico (cit), e desobedecer. “Estou tentando fazer você viver uma história que você não escreve“, disse ele para justificar pippozzo para tronista. Estamos acostumados a vê-los escritos por outros,” Essas histórias, quando alguém as faz por conta própria. Isso é para “Gerenciar o diálogo, bem como as respostasLá, geralmente há apenas um.

Nota. Aquele novo manifestante Gemma Galgani Dedicado à ajuda humanitária não me surpreende, só isso. Mas nesse ínterim alguém parou Costabel Albor, que não tenho tempo de dar ao herói que já tirei da jarra em um instante. Foi o suficiente para ele perder o centro de estudos por causa de um episódio que nos deu um monólogo estranho que ninguém sentiu a necessidade de.

Vídeo do episódio: aposta completa – Tina: “Maria parou tudo” – Tina está procurando um novo cavaleiro – Francesco se apresenta para conhecer Gemma – Costabeli: “Gemma, desejo-te …” – Maria: “Andrea Nicole … Cyprien não está lá!” – Andrea Nicole e Alessandro: o esclarecimento – Andrea Nicholl: “Cyprien? Me faz de boba não estar lá!” – Alessandro: “Andrea vai para Ciprien? Vou fazer minhas avaliações” – Maria: “Andrea Nicholl sou uma fã …”